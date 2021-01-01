فيروس كورونا يضرب إسرائيل.. قلق شديد بسبب "أوميكرون" واتجاه لفرض إغلاق عام



فيروس كورونا يضرب إسرائيل فيروس كورونا يضرب إسرائيل



أعلنت إسرائيل، الايوم الاثنين، عن تسجيل 444 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.



ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنه تم الإبلاغ عن 444 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في إسرائيل يوم أمس، مع وجود 96 مريضا في حالة خطيرة.



ومن بين المصابين 51 يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي.

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وأفادت وزارة الصحة بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 8216.وفي وقت سابق، القناة السابعة الإسرائيلية اليوم الأحد أن حكومة نفتالي بينيت تشعر بقلق شديد من استمرار انتشار متحور أوميكرون الجديد في إسرائيل.ونقلت القناة عن بينيت قوله - خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته - "هذه السلالة معدية بمستويات لم نشهدها من قبل، ومعدل الفتك غير معروف حتى الآن، وفي الوقت الحالي فإن معدل التطعيم ليس كافيًا، ولابد من التشجيع على التطعيم وإذا لم ترتفع نسبة التطعيم فسنصل إلى الغلق".رئيس أركان الجيش الإيراني يلتقي بمسؤولين من الإمارات والسعوديةكنتاكي الأمريكية ومأساة الأعاصير.. بحث مستمر عن المفقودين واختفاء 75% من إحدى مدنهاواقترح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف أنه "إذا انتشر المتحور بشكل كبير فيجب التفكير في ألا يغادر شخص منزله بدون الشارة الخضراء (جرين باس)"