مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد المباريات والقنوات الناقلة



دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا

أقيمت قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية.



مانشستر يونايتد



مانشستر سيتي



ليفربول



دوري أبطال أوروبا

وجاءت الفرق المتأهلة كالتالي:



المركز الأول

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