ردود قوية من أسامة نبيه حول اتهامه بالتسبب في رحيل حسين فيصل مجانا عن الزمالك



أسامة نبيه أسامة نبيه

رد أسامة نبيه المدرب العام السابق للزمالك، على اتهامه بالتسبب في رحيل حسين فيصل مجانا إلى سموحة.



وقال نبيه لأون تايم سبورتس 2: "أنا لو مشيت حسين فيصل كنت هقول إني مشيته.. إيه المشكلة؟".



وأكمل "أنا شخصيا كنت أتمنى خروج نجلي يوسف للإعارة لكي يلتحق بالمنتخب مثل حسين فيصل وأسامة فيصل. لست منوطا بالرد على أي مهاترات ولا نعمل بشكل عشوائي".

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وشدد "القرار الأول والأخير حول رحيل أو بقاء اللاعبين كان في يد باتريس كارتيرون".وأردف "قدمت توصية لحسين لبيب رئيس اللجنة السابقة لإعارة لاعبي الفريق الشباب لفرق الدوري. ليس من المفترض أنني أوقع على هذه الورقة. كان يجب أن يوقع كارتيرون ولكنني قمت بذلك من أجل مصلحة نادي الزمالك".وأكد "من يتم سؤاله عن سبب خروج حسين فيصل من الزمالك دون مقابل هو المسؤول عن الملف في اللجنة في ذلك التوقيت لأن تعاقد حسين فيصل كان ساريا حتى نهاية موسم 2022/2023".وكشف "كارتيرون خرج وقال إنه صاحب القرار في الاستغناء عن حسين فيصل. ربما تكون لا تريده الآن لكن اللاعب متعاقد مع النادي وكان يجب الاستفادة منه".اقرأ - كارتيرون لـ في الجول: وافقت على رحيل حسين فيصل.. وسعيد من أجله الآنواستدرك "قدمت استقالتي بسبب بعض التحفظات على إدارة الكرة في النادي ورحلت في هدوء".وتابع "كل اللاعبين المعارين من الزمالك إلى فاركو، محمد صبحي وياسين مرعي وأحمد محمود يوجد في عقودهم بند نية بيع".وكشف "المفاجأة الأكبر أن يوسف أسامة نبيه كان خارجا لإعارة إلى فاركو لكن كارتيرون رفض خروجه بعد إيقاف القيد رغم اتفاقي معه والإدارة على خروجه للإعارة، ولست سعيدا بهذا القرار".وأوضح "كارتيرون لن يمنح فرصة للشباب لأن اللاعبين الكبار يسيرون بشكل جيد. نجلي (لن يشمها) مع كارتيرون. بهذا الشكل ندفن 100 حسين فيصل".وكشف "حسين فيصل في فترة لم ينتظم في التدريبات وكان لدينا معلومة بأنه سينتقل إلى سموحة لذلك أصدرت تلك التوصية".وأتم "مروان حمدي قال لكارتيرون إنه لن يستطيع الاستمرار معه وإنه يريد الخروج للإعارة".أداء فيصل مع سموحة منحه فرصة تمثيل مصر في كأس العرب، شارك في 3 مباريات وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.وبلغ الفراعنة نصف نهائي كأس العرب وسيواجهون تونس يوم الأربعاء.