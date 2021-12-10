عيب اللي بيحصل.. شوبير يهاجم أحمد مجاهد بسبب أزمة الأهلي والمنتخب



شوبير يهاجم أحمد مجاهد شوبير يهاجم أحمد مجاهد

علّق الإعلامي أحمد شوبير، على تصريحات أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة المصري،بشأن تعارض مواعيد كأس الأمم الإفريقية، وتحديدا مواجهتي نصف النهائي والنهائي، مع كأس العالم للأندية، التي يشارك فيها الأهلي بالإمارات، خلال فبراير المقبل.



وكان مجاهد قد قال في تصريح لقناة "صدى البلد": "ليس كل ما يعرف يقال، منتخب مصر سيشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية بقائمته كاملة، والأهلي سيلعب كأس العالم للأندية بكامل نجومه، مع احترامي لجميع (الفتايين) لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب".



وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “ليس كل مايعرف يقال؟؟؟ هي فزورة يعني ولا ايه!!؟؟ ياسيدي لو بطولة إفريقيا حتتقدم قل لنا لو كأس العالم للأندية سيتأخر برضه قل لنا”.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف: “والله عيب اللي بيحصل في الكورة في مصر ده أنا حاسس إن ده اتحاد كرة خاص وليس اتحاد كرة مصر بجد عيب كده”.وكان النادي الأهلي قد خاطب مسؤولي اتحاد الكرة، بضرورة التدخل وحل أزمة تضارب مواعيد مونديال الأندية وكأس الأمم الإفريقية المقبلة.وقرر الفيفا إقامة بطولة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة، خلال الفترة بين 3 و12 فبراير المقبل في الإمارات.ويضع قرار فيفا الأهلي في أزمة مع منتخب مصر، الذي يشارك في كأس الأمم الأفريقية، خلال الفترة بين 9 يناير إلى 6 فبراير بالكاميرون.