علّق الإعلامي أحمد شوبير، على تصريحات أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة المصري،بشأن تعارض مواعيد كأس الأمم الإفريقية، وتحديدا مواجهتي نصف النهائي والنهائي، مع كأس العالم للأندية، التي يشارك فيها الأهلي بالإمارات، خلال فبراير المقبل.
وكان مجاهد قد قال في تصريح لقناة "صدى البلد": "ليس كل ما يعرف يقال، منتخب مصر سيشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية بقائمته كاملة، والأهلي سيلعب كأس العالم للأندية بكامل نجومه، مع احترامي لجميع (الفتايين) لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب".
وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “ليس كل مايعرف يقال؟؟؟ هي فزورة يعني ولا ايه!!؟؟ ياسيدي لو بطولة إفريقيا حتتقدم قل لنا لو كأس العالم للأندية سيتأخر برضه قل لنا”.
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التعليقات على عيب اللي بيحصل.. شوبير يهاجم أحمد مجاهد بسبب أزمة الأهلي والمنتخب
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