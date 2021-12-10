بدر بانون يفجر مفاجأة عن سبب خسارة المغرب أمام الجزائر بكأس العرب



بدر بانون بدر بانون

رد بدر بانون مدافع النادى الأهلى ومنتخب المغرب على انتقادات الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب اسود الأطلسي للاعبيه بغياب عنصر الخبرة بعد الهزيمة أمام الجزائر.



كان منتخب المغرب قد تلقى خسارة أمام الجزائر بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما وودع اسود الاطلس منافسات بطولة كأس العرب.



وقال بدر بانون عبر تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المغربية: لم تنهزم بسبب العامل الذهني رفاقى لهم من الخبرة ما يكفى لخوض مواجهات كبيرة كلقاء الجزائر وتسييرها بشكل جيد.

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أضاف بدر بانون : أظن أن الخبرة لم تكن السبب وراء الهزيمة أمام الجزائر بل غياب التركيز فى المباراة عن لاعبي أسود الأطلسي.