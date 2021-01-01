تعرف على عقوبة المتهم بدهس 4 أشخاص بالشيخ زايد طبقا لقانون المرور

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عقوبة المتهم بدهس 4 أشخاص بالشيخ زايد

أقر قانون المرور الحالى فى مادته 366 على مرتكب الحادث المرورى والتسبب فى وفاة اشخاص يترتب عليه سحب رخصة القيادة بعدما يتم ضبطه تأثير المخدر أو الكحول.



وأقرت مادة القانون، أنه عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند امتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الاشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان ارتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلا مماثلا.



كما يكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.

المصدر: youm7

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