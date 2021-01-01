طريقة عمل سمك الثعابين مع الأرز



سمك الثعابين مع الأرز سمك الثعابين مع الأرز





سمك الثعابين من الأنواع المغمورة في الأكلات البحرية رغم من أنها رخيصة الثمن، ولها وصفات عديدة يمكنك إعدادها في المنزل في وقت قصير، لذلك نستعرض في هذا التقرير طرق عمل سمك الثعابين مع الأرز.



طريقة عمل السمك المدفون في الأرز

وصفة السمك المدفون في الأرز تعتبر من الوصفات القديمة جدا في عالم الطهي، فقط تحتاجين إلى مكونات لتطبيقها للحصول على أسرع طريقة لـ سمك الثعابين.

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مكونات السمك المدفون في الأرزثعبان البحر1 كوب دقيق لجميع الأغراض1 ملعقة صغيرة من توابل المأكولات البحرية3 ملاعق صغيرة ملح1 كوب زيت1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم1 ملعقة صغيرة بصل مفروم1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازجًا2 ملاعق صغيرة زبدةطريقة عمل سمك الثعابينطريقة عمل السمك المدفون في الأرز1- نظف ثعبان البحر وجلده، ثم قطعه إلى قطع.2- في وعاء كبير، اخلطي كوبًا من الدقيق والتوابل والزيت والثوم والبصل والفلفل.3- نضيف ثعبان البحر إلى هذا الخليط ثم نقعه في الثلاجة لمدة ساعة.4- نقع ثعبان البحر المتبل في الدقيق.5- في مقلاة على نار متوسطة يحمر ثعبان السمك حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً حوالي 7 دقائق.6- اضيفي الزبدة واطهيها حتى تذوب وتحمر قليلاً.يقسم ثعبان السمك وضعي بداخل وعاء الأرز ثم قدميه.طريقة عمل سمك الثعابين المشويالسمك المشوي من أكثر الأنواع المحببة لدى الكثير خاصة من يتبعون حمية صحية، ومدة التحضير تستغرق حوالي نصف ساعة.مكونات سمك الثعابين المشويسمك ثعابين والكمية حسب الرغبةثوم مفرومليمونملح وفلفلريحانطريقة عمل سمك الثعابين المشوي1- سخني الشواية لدرجة متوسطة.2- قومي بتتبيل السمك بالثوم والليمون والملح والفلفل.3- ضع جانب السمك المقطع لأسفل على الشواية واشوي كل جانب لمدة 3-4 دقائق.4- قبل أن تصبح جاهزًا لأخذ ثعبان السمك من الشواء، اسكب الليمون عليه.5- تُرفع عن الشواية والصحن.طريقة عمل سمك الثعابين الصغيرةسمك الثعابين الصغيرة لها مذاق خاص في المأكولات البحرية، تعرف على خطوات تحضيرها خلال السطور التالية.مكونات سمك الثعابين الصغيرة2 ملاعق كبيرة زيت زيتون2 فص ثوم مفروم10 أونصات من ثعبان البحر الصغير منظفةملح وفلفلرقائق الفلفل الحار المجففطريقة عمل سمك الثعابين الصغيرة1- يُسخن الزيت في مقلاة.2- يُضاف الثوم المفروم وثعابين السمك الصغيرة ويُقلى حتى ينضج تمامًا.3- يُتبّل بالملح والفلفل والفلفل الأحمر المطحون ويُترك على نار خفيفة حتى يصبح لحم الثعابين معتمًا.4- قدميها في وعاء خزفي أو وعاء مسطح واسع آخر.