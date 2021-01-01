طريقة عمل سمك الثعابين مع الأرز

سمك الثعابين مع الأرز
سمك الثعابين من الأنواع المغمورة في الأكلات البحرية رغم من أنها رخيصة الثمن، ولها وصفات عديدة يمكنك إعدادها في المنزل في وقت قصير، لذلك نستعرض في هذا التقرير طرق عمل سمك الثعابين مع الأرز.
طريقة عمل السمك المدفون في الأرز
وصفة السمك المدفون في الأرز تعتبر من الوصفات القديمة جدا في عالم الطهي، فقط تحتاجين إلى مكونات لتطبيقها للحصول على أسرع طريقة لـ سمك الثعابين.
مكونات السمك المدفون في الأرز
ثعبان البحر
1 كوب دقيق لجميع الأغراض
1 ملعقة صغيرة من توابل المأكولات البحرية
3 ملاعق صغيرة ملح
1 كوب زيت
1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة بصل مفروم
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازجًا
2 ملاعق صغيرة زبدة
طريقة عمل سمك الثعابين
طريقة عمل السمك المدفون في الأرز
1- نظف ثعبان البحر وجلده، ثم قطعه إلى قطع.
2- في وعاء كبير، اخلطي كوبًا من الدقيق والتوابل والزيت والثوم والبصل والفلفل.
3- نضيف ثعبان البحر إلى هذا الخليط ثم نقعه في الثلاجة لمدة ساعة.
4- نقع ثعبان البحر المتبل في الدقيق.
5- في مقلاة على نار متوسطة يحمر ثعبان السمك حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً حوالي 7 دقائق.
6- اضيفي الزبدة واطهيها حتى تذوب وتحمر قليلاً.
يقسم ثعبان السمك وضعي بداخل وعاء الأرز ثم قدميه.
طريقة عمل سمك الثعابين المشوي
السمك المشوي من أكثر الأنواع المحببة لدى الكثير خاصة من يتبعون حمية صحية، ومدة التحضير تستغرق حوالي نصف ساعة.
مكونات سمك الثعابين المشوي
سمك ثعابين والكمية حسب الرغبة
ثوم مفروم
ليمون
ملح وفلفل
ريحان
طريقة عمل سمك الثعابين المشوي
1- سخني الشواية لدرجة متوسطة.
2- قومي بتتبيل السمك بالثوم والليمون والملح والفلفل.
3- ضع جانب السمك المقطع لأسفل على الشواية واشوي كل جانب لمدة 3-4 دقائق.
4- قبل أن تصبح جاهزًا لأخذ ثعبان السمك من الشواء، اسكب الليمون عليه.
5- تُرفع عن الشواية والصحن.
طريقة عمل سمك الثعابين الصغيرة
سمك الثعابين الصغيرة لها مذاق خاص في المأكولات البحرية، تعرف على خطوات تحضيرها خلال السطور التالية.
مكونات سمك الثعابين الصغيرة
2 ملاعق كبيرة زيت زيتون
2 فص ثوم مفروم
10 أونصات من ثعبان البحر الصغير منظفة
ملح وفلفل
رقائق الفلفل الحار المجفف
طريقة عمل سمك الثعابين الصغيرة
1- يُسخن الزيت في مقلاة.
2- يُضاف الثوم المفروم وثعابين السمك الصغيرة ويُقلى حتى ينضج تمامًا.
3- يُتبّل بالملح والفلفل والفلفل الأحمر المطحون ويُترك على نار خفيفة حتى يصبح لحم الثعابين معتمًا.
4- قدميها في وعاء خزفي أو وعاء مسطح واسع آخر.
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