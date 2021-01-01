بدون صراخ ... كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك ؟



كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك



عادة ما توجد سلوكيات مثل نوبات الغضب والصراخ والعدوانية والتحدي وتقلب المزاج وما إلى ذلك عند الأطفال الصغار، قد يكون التعامل مع هذه الأمور تحديًا ويمنحك وقتًا عصيبًا ، لكن اعلم أنها كلها علامات على نمو صحي لطفلك.



عندما يصل طفلك المعتمد إلى مرحلة الطفولة ، يصبح أكثر وعيًا بمحيطه ، ويظهر رغبة في قدر أكبر من الاستقلال ، ويظهر سلوكًا متحديًا ، ويقلد سلوك الآخرين ، ويعبر عن مجموعة واسعة من المشاعر لذا ، إذا كان لديك طفل صغير يزحف أو يركض في الأرجاء رافضًا تعليماتك ، فهذا طبيعي تمامًا.



إنهم مدفوعون باحتياجاتهم ورغباتهم ودوافعهم بدلاً من المنطق والعقل. وبالتالي ، فمن الأهمية بمكان أن ترشدهم وتشجعهم على اتباع التعليمات الأساسية الخاصة بك.

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تابع القراءة حيث نقدم لك بعض النصائح المفيدة حول كيفية جعل طفلك يستمع إليك والحفاظ على سلوكه المتحدي تحت السيطرة بحسب ما نشره موقع هيلثي .لماذا لا يستمع الطفل البالغ من العمر عامين الكلام ؟على الرغم من أنه من الطبيعي أن يتجاهل الأطفال الصغار كلماتك ، فقد تكون هناك أسباب أخرى لطفلك البالغ من العمر عامين لا يلتفت لتعليماتك. يمكن أن يكون بسبب1. أنت تقول الكثير ، في كثير من الأحيان.بينما قد ترغبين في أن يقوم طفلك الدارج بالعديد من الأشياء ، يوصى بإعطائه تعليمات واحدة في كل مرة ويكون قصيرًا ونقيًا. نظرًا لأن الأطفال الصغار لديهم فترات انتباه قصيرة ، فإن بذل كل جهد وإعطائهم تعليمات متعددة سيقع على آذان صماء.2. إنهم مشغولون بفعل شيء آخر.من الطبيعي أن يظهر طفلك الدارج تحديًا ولا ينتبه لك عند أداء نشاط يثير اهتمامه. يكون هذا صحيحًا عندما يشاهد طفلك عرضه المفضل ، أو يرقص على أغنيته المفضلة ، أو عندما يكون منغمسًا في نشاط جماعي.3. نبرة صوتك خاطئة.كيف ترشد طفلك أو تطلب منه القيام بشيء مهم للغاية. إذا كنت قاسيًا أو فظًا ، فقد لا يكون الأمر جيدًا معهم. وبالمثل ، فإن استجداء طفلك أو كونك لطيفًا طوال الوقت لا يجدي أيضًا.4. أنت تنتقدهم.لا أحد يحب أن يتم انتقاده باستمرار. هذا ينطبق أيضًا على طفلك الصغير الذي يشعر بنبرة انتقادية في ما تقوله. إذا كنت تنتقد طفلك الدارج باستمرار بقول أشياء مثل "لماذا لا تستمع؟" سيتوقفون عن الاستماع إليك.5. سلوكك غير متسق.عندما لا يستمع الأطفال أو يرتكبون خطأ ، فمن الطبيعي ولا بأس بمنحهم مهلات أو سلب الامتيازات لفترة قصيرة. ومع ذلك ، عندما تصبح متساهلًا ولا تتابع ما تقوله "إذا لم تستمع إليّ ، فسأفعل ..." ، سيأخذ طفلك الدارج تعليماتك كأمر مسلم به ولن يستمع أبدًا إلى أي شيء تريد قوله. هذا لأنهم يعلمون أنه لا توجد عواقب لعدم الاستماع إلى الوالدين.كيف تجعل طفلك يسمع كلامك بدون صراخ ؟عندما يتجاوز إحجام طفلك الدارج عن الاستماع ورفضه حدًا معينًا ، يجب تعليمه كيفية الاستماع. يمكن القيام بذلك من خلال التواصل الفعال ومن خلال تقديم مثال جيد. فيما يلي بعض النصائح المفيدة للحصول على طفلك الصغير للاستماع إلى تعليماتك.1. اقرأ القصص لهملتعليم طفلك الاستماع أكثر ، من الجيد أن تقرأ له. تعد القراءة بصوت عالٍ أثناء استخدام أصوات الحيوانات والتأكيد على كلمات معينة لجذب انتباههم طريقة ممتازة لتشجيعهم على الاستماع. قراءتها القصص و القصائد وهذه هي التي تشد الانتباه، وسوف طفلك تكون مهتمة لسماع لهم.2. العب ألعاب الاستماعهناك طريقة أخرى لتعليم طفلك الدارج الاستماع وهي ممارسة ألعاب الاستماع. على سبيل المثال ، يمكنك لعب لعبة الهمس ، كما يقول سيمون ، أو الكراسي الموسيقية ، أو البحث عن الصوت أو تجربة بعض الأنشطة المذكورة في هذا المنشور .3. النزول إلى مستوى عيونهمعندما تتحدث إلى طفلك الدارج ، خاصة عندما تريده أن يستمع إليك ، انزل إلى مستواه. يمكنك الركوع أو الجلوس بجانبهم أو الاستلقاء بجانبهم والنظر في عينيك أثناء التحدث. عند القيام بذلك ، فإن طفلك الدارج يحظى باهتمامك وسوف يستمع إلى ما ستقوله.ستلاحظ أيضًا زيادة في الامتثال من طفلك الدارج عندما تنخفض إلى مستواه حيث يشعر بأنه أكثر ارتباطًا بك ويعرف أنك توليه اهتمامًا .4. قضاء الوقت معًا خلال النهارأنت نموذج يحتذى به لطفلك ، وهم يراقبونك دائمًا. إذا كنت ترغب في ذلك وتتوقع منهم أن يستمعوا إلى تعليماتك ، فسيتعين عليك متابعة الحديث.يعد تناول وجبات الطعام معًا أو أداء الأنشطة معًا طريقة ممتازة لإظهار كيفية تفاعلك مع الآخرين في العائلة. سوف يلاحظون كيف تتواصل مع شريكك ويغرسون مهارات الاستماع الجيدة ويطيعونك.5. تحدث بهدوءعلى الرغم من أن تحدي طفلك ونوبات غضبه يمكن أن تحبطك ، بصفتك أحد الوالدين ، يجب أن تكوني هادئة عند التحدث مع طفلك. يعاني الأطفال الصغار من نوبات مفاجئة من الغضب والإحباط. الرد على هؤلاء بمشاعر متشابهة لا يحل المشكلة بل يجعلهم يتفاعلون بالمثل فقط.التحدث مع طفلك بهدوء واحترام يساعده على الهدوء ثم الاستماع إلى ما تقوله استخدام نبرة محفزة ومشجعة عند مطالبة طفلك الدارج بأداء المهام يكون أكثر فائدة من استخدام نغمة صارمة صارمة.6. أعط تعليمات بسيطةالأطفال الصغار لديهم فترة انتباه قصيرة. عندما تطلب من طفلك أن يفعل شيئًا ما ، اجعل تعليماتك قصيرة ومباشرة وواضحة ومحددة. بهذه الطريقة ، لن يستمعوا فقط إلى ما ستقوله ولكنهم سيتابعونهم أيضًا.أعطهم تعليمات مباشرة وبسيطة بدلاً من إعطائهم قائمة بالتعليمات. على سبيل المثال ، يعتبر قول "الرجاء مسح ألعابك" أكثر فاعلية من قول "التقط ألعابك وأوقف تشغيل التلفزيون وتعال إلى هنا".7. اتبع التعليمات الخاصة بك بسرعةعندما ترشد طفلك الدارج أو تطلب منه القيام بشيء ما ، يجب عليك المتابعة بسرعة. على سبيل المثال ، إذا طلبت من طفلك أن يضع طبقه بعيدًا في الحوض ، لكنه لم يفعل ذلك بعد ، يمكنك توجيهه إلى الحوض. بهذه الطريقة ، يعرف طفلك الدارج أنه يجب اتباع تعليماتك بسرعة.8. عزز رسالتكيمكن أن يكون الأطفال الصغار عنيدون. إذا قرروا عدم الاستماع إليك ، فلن يفعلوا ذلك. لجعل طفلك يستمع إليك ، ستحتاجين إلى تعزيز رسالتك بشكل مباشر أو بمهارة. على سبيل المثال ، إذا طلبت من طفلك أن يضع ألعابه بعيدًا ، فبدلاً من تكرار عبارة "ضع ألعابك في السلة" ، يمكنك أن تكون أكثر ذكاءً وتقول ، "ماذا عن وضع ألعابك في السلة ، حتى نتمكن من اذهب للعب في الحديقة؟ "9. إعطاء إشعار مسبقحان وقت العودة إلى المنزل ، لكن طفلك ما زال يلعب مع أصدقائه. عندما تصر على العودة إلى المنزل ، يصاب طفلك فجأة بنوبة غضب ويرفض العودة إلى المنزل معك.لتجنب هذه الحالات ، يمكنك إعطاء طفلك الدارج إشعارًا مسبقًا. يمكنك أن تقول "دعنا نبقى هنا لمدة عشر دقائق أخرى ، وبعد ذلك ، سنعود إلى المنزل." على الرغم من أن طفلك الدارج صغير جدًا لفهم مفهوم الوقت ، إلا أنه سيكون مستعدًا بشكل أفضل لاتباع تعليماتك عندما يحين الوقت.10. إعطاء تعليمات عملية وواقعيةبالنسبة للأطفال الصغار ، تشكل ألعابهم جزءًا كبيرًا من حياتهم. عندما تطلب منهم وضع ألعابهم بعيدًا عن الطعام أو النوم أو الخروج ، فقد يرفضون ذلك تمامًا. لحملهم على الاستماع ، يمكنك إعطاؤهم تعليمات مثل "تخلص من الكتل الصفراء لفترة من الوقت ، ويمكنك اللعب معهم لاحقًا". هذه التعليمات ليست قابلة للتنفيذ فقط ولكنها واقعية أيضًا.11. كن مبدعامن الشائع أن يعتقد الآباء أن الصراخ سيجعل الطفل يستمع إليهم. ومع ذلك ، هذا لا يعمل دائمًا. في حالة وجود طفل صغير ، من الجيد تحفيزهم بطرق مبتكرة مختلفة لأداء الأنشطة التي ترغبون في القيام بها. على سبيل المثال ، يمكنك تشغيل أغنية تنظيف عندما تريد منهم وضع ألعابهم بعيدًا.12. تقديم المعلوماتقد يهتم الأطفال الأكبر سنًا بقليل بمعرفة سبب مطالبتهم بفعل شيء ما. قد يؤدي تقديم المعلومات ذات الصلة بالتعليمات إلى تحفيزهم على القيام بذلك. على سبيل المثال ، إذا كنت في طريقك لتناول العشاء ، وطلبت من طفلك الدارج تنظيف ألعابه ، لكنه يرفض الاستماع ، يمكنك إخباره أنك تريد منه تنظيف ألعابه حتى تتمكن من الخروج. قد تكون هذه المعلومات مصدرًا لتحفيز طفلك على الاستماع إلى تعليماتك.13. استمع إليهممن خلال الاستماع إلى طفلك الدارج في كثير من الأحيان ، فإنك تخبره أنه يستحق اهتمامك ، وأنك تهتم بما يقوله (7) . عند القيام بذلك ، فإنك تخاطب طفلك الدارج أيضًا أنه يجب عليه أيضًا الانتباه لما تقوله عندما تفعله.من الشائع أن يتجاهل الأطفال الصغار تعليمات الوالدين ومقدمي الرعاية. ومع ذلك ، هذه ليست علامة تنذر بالخطر. استخدم هذه النصائح ، وشاهد كيف يستجيبون لك بسرعة.