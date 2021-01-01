طريقة عمل طاجن عكاوى للشيف شربيني



طاجن عكاوى طاجن عكاوى





يعد طاجن العكاوى من أجمل الأكلات التى يحبها المصريون خاصة فى فصل الشتاء حيث تمنح الجسم قدرا كبيرا من القوة والطاقة.



نقدم لكم طريقة عمل طاجن العكاوى بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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طريقة عمل طاجن عكاوى بوصفة الشيف شربينيمقادير طاجن العكاوىعكاويبصلثومجزرصلصة طماطمفلفل حارأعشابحبهانورق لوراجوزة الطيبزيت عباد الشمسبطاطس ملح فلفلطريقة عمل طاجن العكاوى* في حلة كبيرة سخني زيت طهي ثم ضعي فيها قطع العكاوي ضعي مكعبات البصل صغيرة وافرمي الكرفس والفلفل الحار* اضيفي البصل إلى العكاوي مع ورق اللورا والحبهان والملح والفلفل الاسود وجوزة الطيب واتركيه على النار حتى يذبل البصل* اضيفي مكعبات الجزر والكرفس والفلفل الحار وكعبات البطاطس متوسطة وحملريها نصف سوا في زيت غزير واضيفيها للعكاوي* ضعي مكعبات الطماطم واضيفي اليها ماء واتركيها لتنضج على نار هادئة وانقليه الى طاجن فرن وادخليه فرن ساخن ليكمل نضجه ثم قدمي طاجن العكاوى