طرق بسيطة لتحضير مزيل طلاء الأظافر في المنزل



مزيل طلاء الأظافر مزيل طلاء الأظافر





يمكنك صنع مزيل طلاء الأظافر في المنزل بطرق سهلة.. إليك مكوناتها وطريقة تطبيقها وفقا لموقع بولد سكاى الهندي.



1. الليمون

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الليمون مكون طبيعي يمكن استخدامه لإزالة طلاء الأظافر، كما أنه يستخدم في عمليات تجميل الأظافر: كل ما عليك فعله هو فرك شريحة من الليمون على أظافرك وإزالة الطلاء وانقعي أصابعك في الماء بصابون فاتر لمدة 3-5 دقائق.بعد ذلك، استخدمي شريحة الليمون كبديل لمزيل طلاء الأظافر، سيساعد ذلك في تليين طلاء الأظافراستخدمي مرطبًا أو زيتًا للأظافر للحفاظ على صحة أظافرك بعد ذلك.2. الخلالخل مكون حمضي يمكنه إزالة طلاء الأظافر: يمكن أن يساعد نقع الأظافر في الماء الدافئ لمدة 10-15 دقيقة قبل إزالة طلاء الأظافر في تسريع العملية فقط امزجي أجزاء متساوية من عصير الليمون والخل.قلبي الخليط، وانقعي قطنة فيه .استخدمي القطنة لإزالة طلاء الأظافر، واستمري في ذلك لمدة 10-20 ثانية، يؤدي هذا إلى إذابة مينا الأظافر وكل بقايا طلاء الأظافر.3. الكحوليعتبر الكحول الأحمر بديلاً لمزيل طلاء الأظافر: يمكن أن يكون مفيدًا لمن يعانون من التهابات الأظافر، حيث أن الكحول له خصائص مضادة للبكتيريا.4. مزيل العرقتحتوي مزيلات العرق على الكحول والأسيتون مما يساعد على تنظيف الأظافر وإزالة طلاء الأظافر بسرعة: رشي على أظافرك من مزيل العرق وامسحي على الفور باستخدام كرة قطنية.5. معقم اليدينالقليل من معقم اليدين على أظافرك، وافركي فورا كرة قطنية فوقها، وكرري العملية حتى يبدأ الطلاء في التلاشي.