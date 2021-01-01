في دقائق .. طريقة تحضير صوص وعجينة البيتزا



صوص وعجينة البيتزا صوص وعجينة البيتزا



هل أنت من عشاق البيتزا يمكنك بخطوات سريعة تحضير صوص البيتزا وعجينة البيتزا بالمقادير والخطوات يمكنك تحضيرها كوجبة غداء او عشاء لأسرتك



مقادير عجينة البيتزا بخطوات سريعة



ملعقة طعام خميرة

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ملعقة صغيرة ملح2 ملعقة صغيرة سكركوب وربع حليب ساخن45 مللي جرامكوب الجبنة المطبوخةطريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سريعة١- احضري وعاء و أضيفي الحليب والخميرة والسكر ، مع وضع الجبنة المطبوخة، اخلطيهم جيدا2- اتركيها 15 دقيقة لترتاح العجينة3- احضري وعاء أخر و ضعي الطحين والملح واخلطيهم جيدا4- أضيفي الدقيق تدريجيا على خليط الخميرة واعجني جيدا5- رشي الدقيق على سطح و اعجني العجينة عليها لمدة 5 دقائق6- ضعي سائل الجبنة المطبوخة ، واتركي العجينة في الوعاء واتركيها تتخمر لمدة 45 دقيقة7- بعد ذلك اعجنيها جيدا وافرديها بالصينية8- اخبزيها لمدة 30 دقيقة بالفرن.طريقة عمل مكرونة البيتزا.. فيديوطريقة تحضير البيتزا والصلصة في المنزلصوص البيتزا للشيف نجلاء الشرشابيمقادير صوص البيتزاكوب طماطم مبشورةملعقة صغيرة سكرملح وفلفل2 فص ثوم مفرومبصل مفرومملعقة كبيرة صلصة طماطمزيت زيونزعتر طازجطريقة تحضير صوص البيتزاضعى الزيت مع البصل والثوم المفروم في وعاء على النار ويقلب جيداأضيفى الطماطم المبشورة مع السكر والملح والفلفل ثم يضاف إليها صلصة طماطم وزعتر طازج مفرومتترك على النار حتى تتسبك يصبح صوص البيتزا جاهزة للاستخدام