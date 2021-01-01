في دقائق .. طريقة تحضير صوص وعجينة البيتزا

صوص وعجينة البيتزا
هل أنت من عشاق البيتزا يمكنك بخطوات سريعة تحضير صوص البيتزا وعجينة البيتزا بالمقادير والخطوات يمكنك تحضيرها كوجبة غداء او عشاء لأسرتك
مقادير عجينة البيتزا بخطوات سريعة
ملعقة طعام خميرة
ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة صغيرة سكر
كوب وربع حليب ساخن45 مللي جرام
كوب الجبنة المطبوخة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سريعة
١- احضري وعاء و أضيفي الحليب والخميرة والسكر ، مع وضع الجبنة المطبوخة، اخلطيهم جيدا
2- اتركيها 15 دقيقة لترتاح العجينة
3- احضري وعاء أخر و ضعي الطحين والملح واخلطيهم جيدا
4- أضيفي الدقيق تدريجيا على خليط الخميرة واعجني جيدا
5- رشي الدقيق على سطح و اعجني العجينة عليها لمدة 5 دقائق
6- ضعي سائل الجبنة المطبوخة ، واتركي العجينة في الوعاء واتركيها تتخمر لمدة 45 دقيقة
7- بعد ذلك اعجنيها جيدا وافرديها بالصينية
8- اخبزيها لمدة 30 دقيقة بالفرن.
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صوص البيتزا للشيف نجلاء الشرشابي
مقادير صوص البيتزا
كوب طماطم مبشورة
ملعقة صغيرة سكر
ملح وفلفل
2 فص ثوم مفروم
بصل مفروم
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
زيت زيون
زعتر طازج
طريقة تحضير صوص البيتزا
ضعى الزيت مع البصل والثوم المفروم في وعاء على النار ويقلب جيدا
أضيفى الطماطم المبشورة مع السكر والملح والفلفل ثم يضاف إليها صلصة طماطم وزعتر طازج مفروم
تترك على النار حتى تتسبك يصبح صوص البيتزا جاهزة للاستخدام
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