حقوق جامعة عين شمس: بدء التقدم لدبلومات الدراسات العليا.. تعرف على الشروط



حقوق جامعة عين شمس حقوق جامعة عين شمس



قال الدكتور محمد صافي عميد كلية حقوق جامعة عين شمس انه بحق لجميع الطلاب الحاصلين علي تقدير جيد ونسبة مؤية من 65‎%‎ الي اقل من 69‎%‎ لهم التقدم لدبولمات الدراسات العليا وهي دبلوم القانوبني المدني ودبلوم القانون الجنائي ودبلوم العلاقات الدولية دبلوم القانون الدولي ودبلوم الشريعة الاسلامية دبلوم الاقتصاد .







وأكد الدكتور محمد صافي ان التقديم سوف يبدء من اليوم الموافق 12 ديسمبر حتي الاحد الموافق 12 ديسبمر 2021.

قد يعجبك أيضا...

كما عُقدت برحاب كلية الحقوق بجامعة عين شمس محاضرة افتتاحية لطلاب الدراسات العليا ،بهدف عرض أهم التطورات الفقهية والتشريعية والقضائية فى مجال القانون الخاص، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و أ.د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث.استهل أ.د. محمد صافي أستاذ القانون الدولى العام وعميد الكلية ، المحاضرة بالترحيب بالحضور وبيان الهدف من المحاضرة وأهميتها، ثم تحدث نخبة من أساتذة الكلية حول الموضوع، وهم ، أ.د. حمدي عبد الرحمن، أستاذ القانون المدنى وعميد كلية الحقوق الأسبق، و أ.د. طه عوض غازي، أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه والعميد الأسبق للكلية، وأ.د. ناجي عبد المؤمن، أستاذ ورئيس قسم القانون التجارى والبحرى والعميد السابق للكلية، و أ.د.ياسين الشاذلي، أستاذ القانون التجارى والبحرى ووكيل الكلية.ورشة عمل حول "إدارة الوقت وفن التعامل مع الضغوط النفسية" بصيدلة عين شمسوقد حضر المحاضرة نخبة من الأساتذة من بينهم أ.د. خالد حمدي، أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى وعميد الكلية الأسبق، و أ.د. أحمد ديهوم، أستاذ فلسفة القانون وتاريخه ومدير مركز التحكيم بالكلية، و أ.د. محمود لطفي، رئيس قسم القانون الدولي الخاص بالكلية، و د. عبد الجليل السعيد، مدرس القانون الدولى الخاص بالكلية، وعدد من السادة معاوني أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وجمع كبير من طلاب الدراسات العليا .