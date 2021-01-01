جامعة حلوان: قمنا بتطعيم 121 ألف طالب بلقاح كورونا

صرح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة قامت بتطعيم ١٢١ الف طالب بلقاح كورونا منذ بداية التطعبمات حرصا على سلامتهم من خطر الفيروس .
و قال الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تقوم بتطعيم طلابها ممن لم يتخط ١٨ عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأن ذلك يأتى فى إطار حرص الجامعة على سلامة جميع منتسبيها وخلق بيئة جامعية خالية من الأمراض.
وصرح الدكتور “ مهدي” فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" بأن الجامعة قامت بتوفير لقاح فايزر للطلاب من لم يتخط ١٨ سنة وأن الجامعة قد قامت بإستلام 3 آلاف جرعة من لقاح فايزر ليتم تطعيم الطلاب.
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