للذكور فقط.. بدء استخراج إفادات التخرج دور سبتمبر بآداب حلوان



كلية الآداب جامعة حلوان كلية الآداب جامعة حلوان



أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان، عن بدء استخراج إفادات التخرج لخريجي دور سبتمبر، بعد الإعلان عن نتائج طلاب الكلية بمختلف الأقسام.







قال مسئولو شئون الطلاب بكلية الاداب جامعة حلوان، إنه تم بدء استخراج إفادة التخرج الطلاب الذكور فقط، لسرعة إكمال أوراقهم التقديم فى التجنيد والخدمة العسكرية .

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ونوهت الإدارة بأنه تم وضع جدول لمواعيد الأقسام منعا للزحام، وعلى الطلاب استخراج إفادات النجاح فى الموعد المخصص لهم.وأشار مسئولو شئون الطلاب إلى أن الأوراق المطلوبة لاستخراج إفادة التخرج هي:1- طباعة إيصالات المصاريف .2- طباعة نتيجة العسكرية .3- دفع مصاريف الإفادة والشهادات عن طريق الأكواد، مع العلم أنه سيتم دفع تكلفه النسحة الثانية من الشهادة، لأنه سبق دفع المصاريف النسخة الأولى ضمن المصاريف الخاصة بالفرقة.4- دفع غرامة العسكرية .ونوهت إدارة الكلية بأنه على الطلاب سداد المصروفات الدراسية المتأخرة كاملة بالإضافة لسداد رسوم استخراج إفادة التخرج وقدرها 160 جنيه لسرعة استخراج الإفادة.