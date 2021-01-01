

تويتر يحمي بيانات الشخصيات العامة من المتصيدين بخدمة سرية تويتر يحمي بيانات الشخصيات العامة من المتصيدين بخدمة سرية

كشف تقرير عن خدمة سرية يقدمها موقع التواصل الاجتماعي ل لتغريدات القصيرة «تويتر» لحماية الشخصيات المهمة والمثيرة للجدل والمستخدمين الذين لديهم عدد كبير من المتابعين من هجوم المتصيدين والكارهين.



ووفقًا للتقرير، الذي نشرته وكالة «بلومبيرج» الأمريكية، فإن الخدمة السرية، التي تسمي «Project Guardian»، هي عبارة عن قائمة داخلية تضم الآلاف من المستخدمين الذين يعتبرهم «تويتر» عرضة أكبر للمضايقات، بمن في ذلك من الموسيقيين والرياضيين المحترفين والصحفيين وغيرهم من المستخدمين البارزين بشكل خاص، حتى لو كان ذلك في الوقت الحالي فقط.



وتشير «بلومبيرج» في تقريرها إلى أنه عندما يتلقى «تويتر» بلاغًا عن منشور مسيء متعلق بحساب ما في القائمة، فإن فريق الإشراف على المحتوى في الشركة يستجيب لهذا البلاغ بشكل أسرع من جميع التقارير الأخرى التي قام بتجميعها.

قد يعجبك أيضا...

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن التفكير وراء هذه الخدمة يتمثل في أن «تويتر» يمكنه من خلالها منع انتشار المحتوى الضار، وكذلك الاحتفاظ بمحتوى مغردات تويتر البارزة وأقل احتمالية للتحدث عن التنمر على المنصة.وأوضحت أن «تويتر» استخدم أيضًا الخدمة بالفعل من قبل لحماية الصحفيين الذين غطوا مواضيع مثيرة للجدل، مثل أحداث «الربيع العربي» في منطقة الشرق الأوسط.وقالت الوكالة إنه مع أكثر من 200 مليون مستخدم يوميًا، لدى «تويتر» عدد كبير جدًا من تقارير إساءة الاستخدام للتعامل معها جميعًا في وقت واحد.