كشف تقرير عن خدمة سرية يقدمها موقع التواصل الاجتماعي ل لتغريدات القصيرة «تويتر» لحماية الشخصيات المهمة والمثيرة للجدل والمستخدمين الذين لديهم عدد كبير من المتابعين من هجوم المتصيدين والكارهين.
ووفقًا للتقرير، الذي نشرته وكالة «بلومبيرج» الأمريكية، فإن الخدمة السرية، التي تسمي «Project Guardian»، هي عبارة عن قائمة داخلية تضم الآلاف من المستخدمين الذين يعتبرهم «تويتر» عرضة أكبر للمضايقات، بمن في ذلك من الموسيقيين والرياضيين المحترفين والصحفيين وغيرهم من المستخدمين البارزين بشكل خاص، حتى لو كان ذلك في الوقت الحالي فقط.
وتشير «بلومبيرج» في تقريرها إلى أنه عندما يتلقى «تويتر» بلاغًا عن منشور مسيء متعلق بحساب ما في القائمة، فإن فريق الإشراف على المحتوى في الشركة يستجيب لهذا البلاغ بشكل أسرع من جميع التقارير الأخرى التي قام بتجميعها.
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التعليقات على تويتر يحمي بيانات الشخصيات العامة من المتصيدين بخدمة سرية
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