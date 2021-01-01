

مجلس الشيوخ الأمريكى يعلن مشروع قانون جديد لشفافية وسائل التواصل الاجتماعى مجلس الشيوخ الأمريكى يعلن مشروع قانون جديد لشفافية وسائل التواصل الاجتماعى

أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الأمريكيين مشروع قانون جديد يلزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة بيانات المنصة مع باحثين مستقلين.



وفقًا لـ The Verge، تم الإعلان عن مشروع القانون من قبل الديمقراطيين كريس كونز (ديلاوير)، وآمي كلوبوشار (مينيسوتا)، وكذلك روب بورتمان، وهو جمهوري من ولاية أوهايو.



وتم تسميته بقانون المساءلة والشفافية (PATA)، وهو سيضع قواعد جديدة تلزم منصات وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة البيانات مع "الباحثين المؤهلين"، والمُعرّفين على أنهم باحثون تابعون للجامعة يتابعون مشاريع تمت الموافقة عليها من قبل مؤسسة العلوم الوطنية (NSF).

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وبموجب شروط القانون، تلتزم المنصات بالامتثال لطلبات البيانات بمجرد الموافقة على البحث من قبل NSF، وسيؤدي عدم تقديم البيانات إلى مشروع مؤهل إلى فقدان النظام الأساسي للحصانات التي يوفرها القسم 230 من قانون آداب الاتصالات.ونقل الموقع عن لورا إديلسون، طالبة الدكتوراه في كلية تاندون للهندسة بجامعة نيويورك وباحثة رئيسية في مشروع الأمن السيبراني من أجل الديمقراطية بجامعة نيويورك، قولها إن "قانون PATA هو اقتراح شفاف لمنصة شاملة حقًا".وأضافت إيدلسون: "إذا تم تمرير هذا التشريع ، فسيوفر مسارًا حقيقيًا للباحثين لفهم الأضرار على الإنترنت بشكل أفضل والبدء في التوصل إلى حلول"، وفي وقت سابق من هذا العام، تم حظر Edelson وغيره من الباحثين في مشروع مرصد الإعلانات بجامعة نيويورك من فيس بوك بعد أن زعمت المنصة أن أبحاثهم انتهكت شروط الخدمة.فيما يعد مشروع قانون PATA هو الأحدث في سلسلة طويلة من التشريعات المقترحة التي تهدف إلى التحديق في الصندوق الأسود لخوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي.