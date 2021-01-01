

باحثو معهد ماساتشوستس يعدون خطط البعثات للبحث عن الحياة على كوكب الزهرة باحثو معهد ماساتشوستس يعدون خطط البعثات للبحث عن الحياة على كوكب الزهرة

تتجه مجموعة من البعثات الجديدة الممولة من القطاع الخاص إلى كوكب الزهرة للبحث في كوكبنا المجاور عن علامات الحياة فى تقرير صدر مؤخرًا، قام باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بتفصيل المزيد حول خططهم لمهام Venus Life Finder (VLF)، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى.



وعلى الرغم من أن كوكب الزهرة من نواح كثيرة غير مضياف للغاية، مع درجات حرارة سطحه المرتفعة وغلافه الجوي السميك للغاية، فقد تكهن الناس منذ فترة طويلة باحتمال وجود حياة جرثومية في غيومه، وأثارت الاكتشافات المحتملة لفوسفين المرقم الحيوي هناك العام الماضي اهتمامًا عامًا كبيرًا، على الرغم من أن الأبحاث اللاحقة أظهرت أن اكتشاف الفوسفين كان على الأرجح غير صحيح.



ومع ذلك يجادل باحثو VLF فى التقرير بأن "الزهرة كوكب مقنع للبحث عن علامات الحياة بسبب درجات الحرارة الصالحة للسكن فى طبقات السحب وبسبب العديد من الانحرافات الكيميائية فى الغلاف الجوى التي توحى معًا بوجود كيمياء غير معروفة وربما وجود الحياة ".

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ومن أجل معرفة المزيد عن كوكب الزهرة، يقترح VLF مجموعة من المهام التي سيتم تمويلها من القطاع الخاص، والفكرة هى أن إرسال سلسلة من البعثات التكلفة المنخفضة للمع أهداف علمية محددة، لاستكمال البعثات الكبرى مثل DAVINCI + NASA وVERITAS و ENVISION وكالة الفضاء الأوروبية .وقالت سارة سيجر، المحققة الرئيسية فى مهمة Venus Life Finder Missions، في بيان نأمل أن تكون هذه بداية لنموذج جديد حيث تذهب بثمن بخس، وفي كثير من الأحيان وبطريقة أكثر تركيزًا، كانت أيضًا عضوًا فى الفريق الذي أجرى اكتشاف الفوسفين المتنازع عليه، وهذه طريقة أحدث وأكثر ذكاءً وأسرعًا لدراسة علوم الفضاء.وستبدأ مهمة VLF بمسبار من Rocket Lab سيتم إطلاقه في عام 2023، وسوف يمر المسبار لمدة ثلاث دقائق عبر الغلاف الجوي للزهرة، بهدف جمع البيانات حول الكيمياء هناك.وقال سيجر هناك هذه الألغاز العالقة على كوكب الزهرة والتي لا يمكننا حلها حقًا إلا إذا عدنا إلى هناك مباشرة"، والشذوذ الكيميائى المستمر الذى يترك مجالًا لإمكانية الحياة.ومضت لتقول: "لقد كان الناس يتحدثون عن المهمات إلى كوكب الزهرة لفترة طويلة، ولكننا توصلنا إلى مجموعة جديدة من الأدوات المركزة المصغرة لإنجاز المهمة المحددة.