

تحديث Realme UI 3.0 يصل إلى الهاتف Realme X7 Max 5G تحديث Realme UI 3.0 يصل إلى الهاتف Realme X7 Max 5G

بعد أيام قليلة، من وصول تحديث Realme UI 3.0، للهاتف Realme GT Explorer Master، أعلنت الآن الشركة، عن وصول نفس التحديث التجريبي، إلى الهاتف Realme X7 Max 5G، مع العلم بأن هذا التحديث للوصول المبكر، ولن يتم قبول سوى عدد قليل من المستخدمين، وذلك مثل باقي الهواتف، التي حصلت على التحديث التجريبي الجديد.



لتثبيت واجهة Realme UI 3.0، التي تستند على نظام Android 12 المستقر، ستحتاج إلى أن يكون جهازك، يعمل بأحدث إصدار (RMX3031_11.A.21)، وأيضا يجب أن يكون جهاز بدون روت، كما أنك، ستحتاج إلى أكثر من 10 جيجا بايت، من المساحة الخالية، ويجب أن تكون البطارية مشحونة بنسبة 60% أو أعلى، وبالإضافة إلى ذلك، أنصحك بعمل نسخة احتياطية، من بياناتك في حالة حدوث أي خطأ، وتحديث جميع التطبيقات، إلى أحدث إصدار متاح.



وبالنسبة لموعد وصول الإصدار المستقر، من واجهة المستخدم الجديدة، للهاتف Realme X7 Max 5G، فسيتم تحديده بناء على المشاكل، التي سيكتشفها مختبرو النسخة التجريبية، مع العلم بأن، الإصدار التجريبي للوصول المبكر، من واجهة Realme UI 3.0، وصل إلى الهاتف Realme GT، في أواخر أكتوبر، وحتى الآن لم يحصل على الإصدار المستقر، مما يعني أن المختبرين، وجدوا مشاكل عديدة، والشركة تعمل حاليا على حلها.

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وكما هو الحال مع أي تحديث تجريبي آخر، فكن حذرا عند تثبيت، تحديث Realme UI 3.0 التجريبي، لأنه من الممكن أن يتضمن مشاكل وأخطاء، لذلك لا يوصى بتثبيت التحديث، الذي يستند على نظام Android 12، على جهازك الأساسي، وعلاوة على ذلك، تم التأكيد على أن الرجوع، إلى Android 11، سيؤدي إلى مسح مساحة تخزين الهاتف.