

ميديا تيك تؤكد وصول الهاتف Vivo S12 Pro بالمعالج Dimensity 1200 ميديا تيك تؤكد وصول الهاتف Vivo S12 Pro بالمعالج Dimensity 1200

في تقرير جديد، صدر اليوم على منصة تويتر، أكدت شركة ميديا تيك، أن هواتف Vivo S12 وVivo S12 Pro القادمة، سيتم تشغيلها، بمعالج ثماني النواة، من فئة Dimensity 1200، المبني على تكنولوجيا 6 نانومتر، حيث قالت الشركة، إن معالجها الرائد يوفر أداء قويا للغاية، واستهلاكا أقل للطاقة، مقارنة بالمنافسين، وسيعطي قوة دفع جديدة، لسوق الهاتف المحمول العالمي، وسيتوفر في نهاية الشهر، مع سلسلة Vivo S12.



وبالإضافة إلى ذلك، فهناك العديد من التسريبات السابقة، التي كشفت لنا عن، المواصفات الرئيسية للهاتف Vivo S12 Pro، وبغض النظر عن أنه، سيصل بالمعالج MediaTek Dimensity 1200، فهذا الهاتف سيتوفر، مع شاشة ذات حواف منحنية، من فئة OLED، وبجودة FullHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما أن الشاشة ستتضمن مستشعر بصمة في الأسفل، وثقبين في الأعلى، من أجل كاميرا أمامية مزدوجة، الكاميرا الرئيسية، تأتي بمستشعر من Samsung JN1، وبدقة 50 ميجا بكسل، والكاميرا فائقة الاتساع، ستأتي بدقة 8 ميجا بكسل.



بطارية الهاتف Vivo S12 Pro، ستصل بسعة 4500 ملي أمبير، وستدعم الشحن السريع بقوة 44 واط، وذلك وفقا لمنصة 3C، وبخصوص الكاميرات الخلفية، فهذا الهاتف القادم من فيفو، سيحتوي على 3 كاميرات في الخلف، بمستشعر رئيسي دقته 108 ميجا بكسل، بجانب كاميرا تصوير بورتريه، وكاميرا فائقة الاتساع، مع دعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية.

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أما بخصوص الهاتف Vivo S12 العادي، فسيتوفر هو الآخر، مع 3 كاميرات في الواجهة الخلفية، بكاميرا رئيسية، دقتها 64 ميجا بكسل، وبكاميراتين واحدة فائقة السرعة، والأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق.ومع ذلك يجب أن ننتظر، حتى يتم الإعلان بشكل رسمي عن، الهاتفين Vivo S12، وVivo S12 Pro، خلال شهر ديسمبر الجاري، لذلك لا تنسوا العودة إلينا، عندما تعلن فيفو عن هواتفها الجديدة، لمعرفة الأسعار والمواصفات الرسمية.