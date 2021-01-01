

تسريب الصور الرسمية للجهاز اللوحي Galaxy Tab A8 10.5 تسريب الصور الرسمية للجهاز اللوحي Galaxy Tab A8 10.5

قبل الإعلان الرسمي، المتوقع خلال الأسابيع القليلة القادمة، ظهر الآن تسريب جديد، لصور ومواصفات، الجهاز اللوحي Galaxy Tab A8 10.5 2021، حيث يشير هذا التسريب، إلى أن الجهاز اللوحي القادم من سامسونج، سيحتوي على مواصفات اقتصادية، تتمثل في معالج من Unisoc، وشاشة بدقة عالية، وبطارية متوسطة، بالإضافة إلى جميع المميزات، التي ستجعل هذا الجهاز جيدا للغاية.



الجهاز اللوحي Galaxy Tab A8 10.5 2021، سيصل مع شاشة LCD، حجمها 10.5 بوصة، وجودتها FHD+، والإطار الموجود حول الشاشة، سيحتوي على كاميرا أمامية، بدقة 5 ميجا بكسل، بالإضافة إلى أن، الجانب الأيمن لهذا الجهاز اللوحي، القادم من سامسونج، سيحتوي على زر التشغيل، وزر الصوت، وميكروفون، وعلى الجانب الأيسر، توجد فتحة بطاقة SIM / microSD، وفي الجزء العلوي، يوجد ميكروفون آخر محاط بسماعتين، أما على الجزء السفلي، فيوجد منفذ لشحن البطارية، من فئة USB‑C، بجانب مكبرات صوت مزدوجة، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.



الجهاز اللوحي Galaxy Tab A8 10.5 2021

وعلاوة على ذلك، فإن هذا الجهاز اللوحي، يضم كاميرا خلفية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، وستدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، ووفقا لمنصة Geekbench، فالجهاز اللوحي Galaxy Tab A8 10.5 2021، سيتم تشغيله بمعالج ثماني النواة، من فئة Unisoc Tiger T618، بجانب ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا رام, أو 64 جيجا بايت، مع 3 جيجا رام، أو 64 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام، أو 128 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.

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وبخصوص البطارية، فتصل بسعة 7040 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع، ولكن لم يتم الكشف عن قوة الشحن السريع، أما بخصوص المميزات الأخرى، فتتمثل في مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور على الجانب، ودعم خاصية Dolby Atmos، مع دعم شبكات Wi-Fi مزدوجة النطاق، واتصال 4G، ومع ذلك سيكون هناك، إصدار يدعم شبكات Wi-Fi فقط، من أجل المستخدمين الذين لا يريدون اتصال البيانات.