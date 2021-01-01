ابنة رائد الفضاء الأمريكي آلان شيبرد تنطلق إلى الفضاء على متن صاروخ "بلو أوريجين" (صور)

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صورة الخبر: ابنة رائد الفضاء الأمريكي آلان شيبرد تنطلق إلى الفضاء على متن صاروخ "بلو أوريجين" (صور)
ابنة رائد الفضاء الأمريكي آلان شيبرد تنطلق إلى الفضاء على متن صاروخ "بلو أوريجين" (صور)

انطلقت الابنة الكبرى لرائد الفضاء الأمريكي آلان شيبرد إلى الفضاء على متن صاروخ "بلو أوريجين" للسياحة الفضائية التجارية، المملوك للملياردير جيف بيزوس، اليوم السبت.

وانطلقت رحلة ابنة رائد الفضاء الأمريكي اليوم السبت إلى الفضاء، بعد 60 عاما من رحلة والدها الراحل آلان شيبرد، المشهورة في بداية عصر الفضاء.

وكانت لورا شيبرد تشيرشلي (74 عاما) التي كانت تلميذة عندما حلق والدها في الفضاء لأول مرة، واحدة من ستة ركاب في مقصورة مركبة "نيو شيبرد" الفضائية التابعة لشركة "بلو أوريجين" عند انطلاقها من موقع خارج بلدة فان هورن في غرب تكساس.

ابنة رائد الفضاء الأمريكي آلان شيبرد تنطلق إلى الفضاء على متن صاروخ

وجرى تصميم كبسولة الطاقم للتحليق على ارتفاع حوالي 106 كيلومترات قبل أن تعود مرة أخرى إلى الأرض، في هبوط مظلي سلس على أرض صحراوية.

صورة الخبر: ابنة رائد الفضاء الأمريكي آلان شيبرد تنطلق إلى الفضاء على متن صاروخ "بلو أوريجين" (صور)

المصدر: روسيا اليوم

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