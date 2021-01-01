

ألعاب Android تصل رسميا إلى نظام Windows 11 في 2022 ألعاب Android تصل رسميا إلى نظام Windows 11 في 2022

خلال حدث The Game Awards، الذي أقيم يوم 10 ديسمبر الماضي، أكد متحدث باسم Google، أن ألعاب Android الأصلية، ستصل بشكل رسمي، إلى أجهزة الكمبيوتر، التي تعمل بنظامي Windows 10 وWindows 11، في العام المقبل 2022، حيث ستطلق الشركة منصة ألعاب خاصة بها، على ويندوز، ولن يكون نتيجة شراكة مع Microsoft.



ووفقا لمدير المنتجات في جوجل بلاي، فإن الشركة ستجلب أفضل ألعاب Android، الموجودة على متجر Google Play، إلى نظامي Windows 10، وWindows 11، وسيتمكن اللاعبون من البدء من حيث توقفوا، على هواتفهم الذكية، وأجهزتهم اللوحية، التي تعمل بنظام أندرويد.



لا يوجد الكثير من التفاصيل حتى الآن، وبشكل عام، فنحن سنكون أمام تطبيق، يجب تنزيله وتثبيته على جهاز كمبيوتر، يعمل بنظام ويندوز 10 أو ويندوز 11، وبما أنه خاص بمنصة Google Play، فسيتوجب عليك تسجيل الدخول، باستخدام حساب Google الخاص بك، تماما كما هو الحال في Android، مما يعني أنك ستتمكن من الوصول، إلى مكتبة الألعاب الخاصة بك، والألعاب التي قمت بتنزيلها، كما لو أنك تستخدم الهاتف، وبشكل آخر، يمكنك بدء لعبة على هاتفك الأندرويد، والمتابعة من حيث توقفت، على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المكتبي.

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وعلاوة على ذلك، فإن شركة جوجل، قالت إن المزيد من المعلومات ستأتي قريبا، ونأمل أن تمتد هذه الجهود، لتشمل جميع تطبيقات، وألعاب Google Play، على أجهزة Windows 10، وWindows 11، مع العلم بأن شركة Microsoft، قامت مؤخرا بإطلاق ميزة تجريبية، تتيح للمستخدمين إمكانية، تشغيل تطبيقات Android، على أجهزة ويندوز 11.