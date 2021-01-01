قتل ثمانون شخصا على الأقل في ولاية كنتاكي الأميركية وحدها بسبب الأعاصير التي ضربت وسط الولايات المتحدة وجنوبها، وفق ما أعلنه حاكم الولاية إندي بيشير اليوم الأحد.
وأكد بيشير لشبكة "سي إن إن" أن "هذا العدد سيتجاوز مئة"، واصفا سلسلة الأعاصير بأنها "الأكثر فتكا" في تاريخ كنتاكي.
وبذلك، ترتفع الحصيلة الاجمالية في أنحاء الولايات المتحدة إلى ما لا يقل عن 93 قتيلا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية يعلن عن حصيلة جديدة لقتلى الأعاصير
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق