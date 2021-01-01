

فيتيل: «شوماخر» الأفضل فى تاريخ فورمولا 1 فيتيل: «شوماخر» الأفضل فى تاريخ فورمولا 1

أكد السائق الألماني سيباستيان فيتيل، بطل العالم السابق في سباقات سيارات فورمولا1، أن مواطنه مايكل شوماخر، سيظل أعظم سائق في تاريخ تلك الرياضة، حتى لو توج البريطاني لويس هاميلتون بخمسة ألقاب أخرى.



ويتقاسم هاميلتون وشوماخر حاليا الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا ببطولة العالم لفورمولا1 في فئة السائقين، برصيد 7 ألقاب لكل منهما، لكن بإمكان سائق فريق مرسيدس أن ينفرد بالرقم القياسي، من خلال الفوز بالبطولة للمرة الثامنة، حال تفوقه على منافسه الهولندي ماكس فيرستابن، في سباق جائزة أبوظبي الكبرى، التي تجرى بالعاصمة الإماراتية يوم الأحد المقبل.



ويدخل فيرستابن وهاميلتون السباق الإماراتي، متعادلين في صدارة الترتيب في فئة السائقين برصيد 5ر369 نقطة لكل منهما، بعد عام من سباقات المد والجزر بينهما.

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ويؤكد هاميلتون أن لقبه الثامن المحتمل في بطولة العالم سيكون الأفضل والأغلى في مسيرته الرياضية، لاسيما في ظل الصراع العنيف الذي خاضه مع فيرستابن للحصول على اللقب هذا الموسم.ورغم ذلك، يرى فيتيل أن شوماخر- الذي فاز بسبعة ألقاب بين عامي 1994 و2004- لن يضارعه أحد باعتباره الأفضل في تاريخ هذه الرياضة، حتى لو استمر هاميلتون في إضافة المزيد من الألقاب في مشواره الرياضي.وقال فتيل، الفائز ببطولة العالم 4 مرات، عن مواطنه الألماني، «مايكل هو بطلي»، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) .وأضاف فيتيل «لهذا السبب ربما لا أرغب في أن يفوز لويس، ولكن الحقيقة هي أنه وفيرستابن حظيا بموسم قوي، وسيخوضان السباق الأخير بفرصة الفوز بالبطولة لأنهما يستحقان ذلك».وأوضح فيتيل «بطريقة ما، سأكون سعيدا إذا ظل مايكل محتفظا بالرقم القياسي، ولكن حتى لو فاز لويس، لا يزال مايكل الأعظم بالنسبة لي».وأكد فيتيل «بإمكان لويس أن يفوز بألقاب أخرى، لقبان، ثلاثة، خمسة ألقاب، لكن هذا لا يغير أي شيء بالنسبة لي».وتابع «لذا أتمنى من أعماق قلبي أن يفوز ماكس باللقب من أجل احتفاظ شوماخر برقمه القياسي فقط، ولكن عقلي يقول بوضوح (دع الأفضل يفوز)».