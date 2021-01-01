جينيسيس تنشر الصور الرسمية لسيارتها G90 2022 الجديدة كليا

نشرت جينيسيس الصور الرسمية لسيدان الفاخرة G90 2022 بجيلها الجديد كليا المستوحى من X-coupe الاختبارية.تنافس G90 مرسيدس اس كلاس , والفئة السابعة من BMW, و AUDI A8 تتوفر جينيسيس G90 بقاعدة عجلات طويلة بفارق 190 م/متر عن الاصدار الاساسي , لتوفير مساحة جلوس خلفية اكبر واكثر راحة وفخامة من قبل. ستتميز G90 الجديدة كليا بمقصورة تتمحور حول التكنولوجيا بشكل اكبر هذه المرة. بقية المعلومات وتفاصيل المحركات وصور المقصورة الداخلية ستكشف عنها جينيسيس خلال الاسابيع القادمة .

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