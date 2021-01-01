

هيونداي ترفع مدى سيارتها أيونيك 5 الجديدة إلى 488 كيلومتراً هيونداي ترفع مدى سيارتها أيونيك 5 الجديدة إلى 488 كيلومتراً

أعلنت شركة هيونداي بالولايات المتحدة الأمريكية عن إتاحة سيارة هيونداي أيونيك 5 موديل 2022 بمدى جديد تقدمه وكالة الحماية البيئية يصل إلى 303 أميال (488 كيلومتراً) في الشحنة الواحدة، والجدير بالذكر أن السيارة هيونداي أيونيك 5 مجهزة ببطارية قوتها 77.4 كيلووات/ الساعة، جر خلفي، بقوة 225 حصاناً و258 رطلاً/ قدم (349 نيوتن/ متر).



وتتوفر فئة أخرى من هذه السيارة بمحرك مزدوج، دفع كلي، بقوة 320 حصاناً، وعزم 446 رطلاً/ قدم (604 نيوتن/ متر) لإشباع طموح ورغبات مقتنيها، حيث تتسارع هذه الفئة من لحظة السكون وصولاً إلى 60 ميلاً (96 كيلومتراً) في أقل من 5 ثواني، أما عن أدائها فيبلغ 256 ميلاً (412 كيلومتراً) بحسب ما أقرته وكالة الحماية البيئية، وفقاُ لما ورد بموقع كار سكوب.



شحن قصير الوقت طويل المدى

وفي الوقت الذي تركز الشركة الكورية على الفئتين المذكورتين أعلاه، أشارت قائمة وكالة الحماية البيئية إلى الموديل ذي المدى القياسي 220 ميلاً (354 كيلومتراً) دفع خلفي، والذي يمكن لشاحن قوته 240 فولت شحنها بالكامل في خلال 6 ساعات و43 دقيقة. وعلاوة على ذلك فبفضل تكنولوجيا الشحن السريع لهذه السيارة يمكن لشاحن بقوة 350 كيلووات أن يرفع شحن البطارية إلى 80% في مدة تقل عن 18 دقيقة. حتى في أسوأ الأحوال، تكفي شحنة مدتها 5 دقائق لتسيير السيارة مسافة 68 ميلاً (109 كيلومتراً)، والمدهش في الأمر أن هذه الشواحن تعد شبه نادرة في الوقت الراهن.

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فئات هيونداي أيونيك 5وكشفت هيونداي عن مواصفات فئات سيارتها أيونك 5 ؛ إذ تتسم الفئة الأولى إس إي من هذه السيارة بمقاعد أمامية مزودة بسخانات وشاشة مقاس 12.3 بوصة، أما الفئة الثانية إس إي إل فقد زودت بفرش جلدي وإضاءة وتكنولوجيا مفاتيح رقمية والقيادة المساعدة. أما الفئة الأعلى فتزيد عليهم بفتحة سقف بانوراما ونظم قيادة مساعدة إضافية.وقد حددت هيونداي أسواقها؛ إذ تقدم هذه السيارة الكهربائية داخل الولايات المتحدة الأمريكية في أسواق كل من : أريزونا وكاليفورنيا وكولورادو وفلوريدا ميريلاند وماين وإلينوي وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيويورك وبنسلفانيا وأوريغون ورود آيلاند وتكساس وفيرمونت وواشنطن.