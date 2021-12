مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية يفتح باب المشاركة للدورة القادمة مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية يفتح باب المشاركة للدورة القادمة

أعلن مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية عن فتح باب التسجيل أمام مجتمع الهيئات والمؤسسات العالمية للمشاركة في دورته الثالثة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتاريخ 21 فبراير 2022 في مركز دبي للمعارض ضمن «إكسبو 2020 دبي».



ويضم المؤتمر نخبة من المتحدثين البارزين الدوليين من قادة قطاع الهيئات العالمية، وكذلك من القطاعين العام والخاص في دبي. فيما يعتبر المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار «الهيئات والعالم الجديد: المرونة والتجديد»Associations and The New World: Resilience & Reinvention، منصةً لاستكشاف كيف يمكن للهيئات التأقلم مع التأثيرات الحالية والمستقبلية والمباشرة للجائحة العالمية، وكذلك معرفة ديناميكيات التحول التي طرأت على المهن والقطاعات التي تخدمها.



وينطلق المؤتمر بجلسة افتتاحية يشارك بها سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة حمد بوعميم، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة دبي وهما من مؤسسي مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية. فيما تستعرض الجلسات الأخرى التي يتضمنها برنامج المؤتمر مواضيع مختلفة تتضمن التفكير التصميمي، وأولويات صنع السياسات، والابتكار، والتنوع، والإيرادات.

ومن الأسماء البارزة التي ستشارك في المؤتمر، لتقديم تحليلاتهم الدقيقة ووجهات نظرهم: ميشيل مايسون، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الأمريكية للمدراء التنفيذيين، ومارجوري أندرسون، مؤسس كوميونيتي باي أسوسيشن، وجيسون تومسون، المفكر والمتحدث وكاتب المحتوى، ومارك ميكي، المبدع الرقمي والخبير في تجربة المستخدم والتفكير التصميمي، وبو كروغر، مالك موفينج مايندز.كما يستضيف المؤتمر عدداً من قادة الهيئات والجمعيات العالمية مثل: أليساندرو جاك كورتيز، الرئيس التنفيذي للجمعية الأوروبية للعلاج الإشعاعي وعلم الأورام، وديانا شتاينباخ، نائب الرئيس لقسم تطوير الشركات لدى «آي اس اس ايه» رابطة التجارة الدولية لصناعة التنظيف، الرائدة عالمياً في مجال التنظيف، وماغدالينا نويكا موك، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للتدريب.وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ميشيل مايسون، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الأمريكية للمديرين التنفيذيين: «أسعى من خلال مشاركتي في هذا المؤتمر إلى الانضمام لمجموعة من الحوارات الهادفة مع نخبة من القادة والخبراء المشاركين في هذا الحدث الذي سينعقد بصورة مختلفة نوعاً ما في فبراير 2022، وذلك بسبب ما آلت إليه جائحة كوفيد-19 من تداعيات على الاجتماعات المباشرة وطريقة التواصل بين الجميع. كما كان للجائحة تداعيات أخرى على أسلوب العمل والخدمات الاساسية خلال الفترة الماضية، وسأشارك في المؤتمر بعرض ملخص عن استراتيجية الجمعيات التنفيذية التي تهدف إلى مساعدة المؤسسات على إطلاق الإمكانات الكاملة للقوى العاملة المتنوعة من خلال التمثيل الأفضل وخلق طرق مبتكرة للتقيم».وبدوره قال مارتن سيرك، المستشار الدولي لدى Global Association Hubs Partnership، الذي ساهم بوضع جدول أعمال المؤتمر: «يجب أن تكون المرونة والتجديد من المواضيع التي ينبغي على أصحاب القرار وقادة الهيئات العالمية الاهتمام بها، وأيضا تكون ضمن أجندة جميع مجالس الإدارة، وذلك لضمان الاستمرارية مع ضرورة إعادة رسم ملامح العمل لتحقيق مهام وأهداف الهيئات، وأيضا كيفية التعامل مع حالة عدم اليقين لمرحلة ما بعد الجائحة».وأضاف سيرك: «يشهد المؤتمر مشاركة مجموعةً متميزةً من المتحدثين وأصحاب القرار وقادة الهيئات والجمعيات العالمية لتقديم خبراتهم وتحليلاتهم وأحدث أبداعاتهم، إلى جانب خبراء متخصصين في رسم الاستراتيجيات الضرورية لتجاوز هذه الفترات الصعبة. ويخصص المؤتمر جلسات تثقيفية ولقاءات ودية غير رسمية بطابعٍ تفاعليّ وتحفيزيّ حتى تمكن القادة والمسؤولين في دبي ومنطقة الخليج من لقاء نظرائهم من أوروبا وأمريكا الشمالية بهدف تأسيس روابط جديدة، وتقديم تحليلات مهمة، وكذلك توثيق الشراكات والمشاريع العملية، فضلاً عن توفير حلول للهيئات والجمعيات عند مواجهتها لتحديات طارئة».وسيُتاح للمشاركين بعد انعقاد المؤتمر القيام بجولة ليومٍ كامل في أجنحة إكسبو 2020 دبي، وحضور الاحتفالات والفعاليات المتنوعة التي تعكس ثقافات الدول المشاركة، بالإضافة إلى تذوق أشهى الأطباق والمأكولات من جميع أنحاء العالم.وقبل فترة من انعقاد المؤتمر الرئيسي، تمّ تنظيم ثلاث جلسات افتراضية، كان آخرها بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، بهدف إطلاع المشاركين على المواضيع الرئيسية في المؤتمر، وإتاحة الفرصة لهم لمناقشة القضايا المهمة التي ترغب الوفود المشاركة بإدراجها على جدول الأعمال.ويُعد المؤتمر الحدث الرئيسي لمركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، الذي تأسس في عام 2014 بهدف دعم ومنح التراخيص للهيئات الإقليمية والدولية لتأسيس فروع لها في دبي. وقد افتتح المركز مكتبه الجديد في ون سنترال بمنطقة مركز دبي التجاري العالمي في شهر ديسمبر 2019، لتوفير بيئة مثالية للتنسيق والتعاون بين الهيئات والجمعيات المنتسبة إليه.واستعرضت الدورات السابقة لمؤتمر مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية المفاهيم والأولويات الرئيسية للقطاع، واستطاعت استقطاب الخبراء من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن تعزيز مكانة المدينة كحاضنة لهذه الهيئات والجمعيات الدولية في المنطقة. ونجحت الدورة الأولى، التي عقدت في عام 2017، في تأسيس المؤتمر تحت شعار «بناء المجتمع»، بينما أقيمت الدورة الثانية في عام 2019 وتمحور برنامجها حول موضوع «قيادة التغيير: التأثير المجتمعي للهيئات الاقتصادية والمهنية».