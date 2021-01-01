أظهرت بيانات رسمية في روسيا، الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 10 ملايين حالة، إلا أن الموجة الأخيرة من الجائحة بدأت في التراجع كما انخفض عدد الوفيات.
ووفقا لتقديرات "رويترز"، فقد انخفض عدد الإصابات ومعدل الوفيات في الآونة الأخيرة بعد أن سجلت روسيا أكثر شهور الجائحة فتكا حتى الآن في أكتوبر الماضي.
وسجلت روسيا الأحد نحو 30 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أقل معدل إصابة يومية منذ 13 أكتوبر، ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى عشرة ملايين و أكثر من 168 ألف حالة.
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التعليقات على جائحة كورونا.. روسيا تحقق "رقما كارثيا"
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