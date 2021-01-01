

رادفورد لوتس تايب 62-2 تدخل مراحل الاختبارات النهائية | صور رادفورد لوتس تايب 62-2 تدخل مراحل الاختبارات النهائية | صور

كشفت شركة رادفورد المتخصصة في صناعة السيارات حسب الطلب عن دخول أولى سياراتها في التاريخ المعاصر بعد عودتها من جديد وهي سيارة رياضية تم استلهام تصميمها من سيارات لوتس تايب وكان الهدف منها تكريم سيارة لوتس تايب 62 التي ظهرت للمرة الأولى عام 1962، وسيتم إنتاج 62 نسخة منها.



ومنذ تقديمها لأول مرة عرضت ريدفورد العديد من اللقطات التشويقية لسيارة لوتس تايب، وتظهر من خلال تلك اللقطات بتصميم الأنيق والتكنولوجيا حديثة، وسرعان ما ستدخل مرحلة الإنتاج.



تُظهر الصور الجديدة بطل العالم في الفورمولا 1 جنسون باتون خلف عجلة القيادة لأول مرة خلال مرحلة الاختبارات النهائية قبل مرحلة الإنتاج للسيارة، حيث أكملت رادفورد عمليات تطوير السيارة على المسار الصحيح.

قال باتون: "شعرت بأن السيارة رائعة، ومتوازنة بشكل جيد في المنعطفات العالية والمنخفضة السرعة، وعملت بدون أي أخطاء تقنية طوال اليوم وهي تعتبر بداية مثالية جداً بالنسبة لعمل طويل على مدار الأشهر الماضية من التغيير والتبديل في الإعدادات الميكانيكية، ونريد أن نتأكد من أن هذه السيارة هي سيارة جاهزة تماماً وتحترم جينات سيارات لوتس التاريخية، بالأضافة لتقديمها رفاهية شركة رادفورد الحديثة" ويذكر أن باتون قد شارك في تصميم السيارة وتطويرها وهندستها.استلهمت سيارة رادفورد لوتس تايب 62-2 تصميمها الخارجي من سيارة السباق لوتس تايب 62 التاريخية في فترة الستينيات، حيث تأتي السيارة بمزيج رائع يجمع بين التصميم الكلاسيكي القديم والتكنولوجيا العصرية، بالإضافة لاستلهام بعض المكونات من سيارة لوتس إيفورا.تعتمد سيارة رادفورد لوتس تايب 62-2 على محرك V6 فائق الشحن بسعة 3500 سي سي، يولد قوة تصل الى 430 حصانًا، بينما سيحصل طراز John Player Special على شاحن تيربو فائق جديد لزيادة قدرة المحرك إلى 600 حصان.تصل السرعة القصوى لسيارة رادفورد لوتس تايب 62-2 الى 299 كيلومترًا في الساعة، بينما تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 2.9 ثانية ويمكن أن تصل إلى سرعة 200 كيلومتر في الساعة خلال 8.3 ثانية.يصل الوزن الصافي لسيارة رادفورد لوتس تايب 62-2 الى 1000 كيلوجرام، ومع اكتمال الاختبارات النهائية لمرحلة ما قبل الإنتاج يمكن أن تبدأ عملية تسليم النسخة النهائية في الربع الثاني من عام 2022.







