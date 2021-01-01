انتشر خلال الساعات الماضية على المواقع الاجتماعية مقطع فيديو لحادث السير المروع، الذي تسبب فيه نجل رجل أعمال مصري شهير، وأودى بحياة 4 أشخاص بمنطقة الشيخ زايد، جنوبي القاهرة.
وشهدت منطقة الشيخ زايد، الأسبوع الجاري، حادثا مأساويا بعد أن لقي 4 طلاب مصرعهم دهسا، حين اصطدمت سيارتهم بأخرى يقودها نجل مالك سلسلة أسواق شهيرة.
ومساء الجمعة، خرج إلى العلن فيديو التقطته كاميرا مراقبة ويرصد الحادث من بدايته إلى نهايته.
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التعليقات على فيديو يرصد "الحادث المرعب" في مصر
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