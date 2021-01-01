تعرف على فئة رينو ميجان فيس ليفت الجديدة في مصر

اعلن الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية رينو ، عن طرح فئة جديدة وخامسة من طراز ميجان فيس ليفت كموديل 2022 ، بعد ان تأخر تسليم الفئة الرابعة داخل السوق المحلى المصري .
وأوضح وكيل رينو أن السيارة الجديدة لا تختلف كثيرا فى الشكل الخارجى، حيث تأتى بمصابيح أمامية بنظام LED بالكامل، وإضاءة نهارية LED على شكل حرف C، وطي مرايا الأبواب كهربائيًا، فتحة سقف بانوراما كهربائية، و حساس لفتح الشنطة أوتوماتيك، و جنوط رياضية مقاس 17 بوصة .
كما تاتى السيارة رينو ميجان فيس ليفت موديل 2022 الفئة الخامسة ، بمحرك سعة 1.3 لترًا تيربو بقوة 150 حصان ، و متصل بناقل حركة ثنائي القابض DCT من 7 سرعات مع تبريد زيت WET.
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