

تعرف على فئة رينو ميجان فيس ليفت الجديدة في مصر تعرف على فئة رينو ميجان فيس ليفت الجديدة في مصر

اعلن الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية رينو ، عن طرح فئة جديدة وخامسة من طراز ميجان فيس ليفت كموديل 2022 ، بعد ان تأخر تسليم الفئة الرابعة داخل السوق المحلى المصري .



وأوضح وكيل رينو أن السيارة الجديدة لا تختلف كثيرا فى الشكل الخارجى، حيث تأتى بمصابيح أمامية بنظام LED بالكامل، وإضاءة نهارية LED على شكل حرف C، وطي مرايا الأبواب كهربائيًا، فتحة سقف بانوراما كهربائية، و حساس لفتح الشنطة أوتوماتيك، و جنوط رياضية مقاس 17 بوصة .



كما تاتى السيارة رينو ميجان فيس ليفت موديل 2022 الفئة الخامسة ، بمحرك سعة 1.3 لترًا تيربو بقوة 150 حصان ، و متصل بناقل حركة ثنائي القابض DCT من 7 سرعات مع تبريد زيت WET.

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وتضم السيارة رينو ميجان فيس ليفت موديل 2022 الفئة الخامسة ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها 6 وسائد هوائية ، و ABS، EBD، ESP مع نظام مساعدة عند صعود المرتفعات HSA.كما تضم السيارة تنبيه السائق في حالة الإرهاق، والكاميرا الخلفية، وفرامل اليد الكهربائية مع خاصية التعليق التلقائي Auto Hold.. وهي نفس العوامل الموجودة أيضًا فيالفئة الخامسة، ولكن مع بعض الإضافات الجديدة، حيث تم إضافة رادار أمامي يقدم العديد من وظائف مساعدة القيادة .وتأتى دواخل رينو ميجان فيس ليفت موديل 2022 ، بفرش من الجلد بالكامل ، و التحكم في مقعد السائق كهربائيًا، وخاصية مساج في مقعد السائق، مع تدفئة لمقاعد الأمامية، وشاشة عرض بروجيكتور على الزجاج الأمامي أو "Hea Up Display" المعروفة اختصارًا بـ HUD.