

تراجع أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر بختام تعاملات اليوم الأحد 12-12-2021 تراجع أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر بختام تعاملات اليوم الأحد 12-12-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .



وتراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية واستقر الدولار فى بنك مصر خلال أسبوع ، و بلع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ، خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .



ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك مصر ختام اليوم الأحد.

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شهدت اسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد تباين مقارنة بالأحد الماضى، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 17.62جنيه للشراء و 17.82 جنيه للبيع بإنخفاض قرشين .وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 20.62 جنيه للشراء و 20.89 جنيه للبيع بتراجع 5 قرش مقارنة بالاحد الماضى.وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 16.89 جنيه للشراء و 17.10جنيه للبيع بإنخفاض 7 قروش فى اسبوع .واستقر سعر صرف كورنا سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.71 جنيه للشراء و1.74 جنيه للبيع .وبلغ سعر صرف كورنا نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.73 جنيه للشراء و1.76 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش .واستقرت سعر صرف كورنت دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 2.36 جنيه للشراء و2.39 جنيه للبيع .اسعار صرف العملات الاسيوية فى بنك مصر ختام الأحدورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد .وبلغ سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد نحو 13.74 جنيه للشراء و 13.90جنيه للبيع بتراجع 8 قروشواستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد عند 2.45 جنيه للشراء و2.47جنيه للبيع.وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .