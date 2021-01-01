كشفت تسريبات أول صور لتصميم كاميرا هاتف Xiaomi 12 Pro الرائد والتى تعتزم شركة شاومى الصينية إطلاقه مع بداية العام المقبل، للمنافسة مع هواتف شركة سامسونج الرائدة، ومن المتوقع أن يحقق الهاتف مبيعات كبيرة نظرا لإمكاناته الكبيرة وسعره المناسب.
وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Xiaomi 12 Pro يأتى بتصميم مميز للغاية ، كما أنه مناسب للشباب، حيث سيقدم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية مقترنة بفلاش LED مع مستشعر إضافي قد يكون LiSAR أو ميكروفون.
ويتمتع هاتف شاومى Xiaomi 12 Pro بتصميم أنيق وسيحمل زر التحكم في الصوت وزر الطاقة على الجانب الأيمن من الهاتف، كما أن الجزء السفلي من الهاتف يحمل شبكة مكبر صوت إلى جانب فتحة للشحن من نوع USB-C وميكروفون ، بينما توجد شبكة مكبر صوت أخرى في الجزء العلوي من الهاتف.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تسريب أول صور لتصميم كاميرا هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro الرائد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق