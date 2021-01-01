كشفت شركة شاومى الصينية أنها تعمل على تقنية جديدة لتحسين كفاءة البطارية في هواتفها القادمة، وتقدم التقنية سعة أكبر بنسبة 10 % ، وتمكنت الشركة من زيادة محتوى السيليكون داخل بطاريات الهواتف المقبلة.
وبحسب موقع GSMArena فإن تقنية شاومى الجديدة لتحسين كفاءة البطارية ستستطيع توفير ما يصل إلى 100 دقيقة من من وقت التشغيل الإضافي بشحنة واحدة، حيث كما يقوم فريق من الشركة في الوقت الحالي على تطويرها ومعالجة الأخطاء الخاصة بها.
ويتزامن تحسين البطارية بنسبة 10 % مع التقنيات الحديثة الموجودة في الهواتف مثل معدلات تحديث الشاشة العالية، وتشغيل التطبيقات بشكل أسرع والتي تتطلب كفاءة عالية قد لا تغطيها سعة البطارية الأصلية.
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التعليقات على لتوفير 100 دقيقة.. تقنية جديدة من شاومي لتحسين كفاءة البطارية بنسبة 10%
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