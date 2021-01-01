

لتوفير 100 دقيقة.. تقنية جديدة من شاومي لتحسين كفاءة البطارية بنسبة 10% لتوفير 100 دقيقة.. تقنية جديدة من شاومي لتحسين كفاءة البطارية بنسبة 10%

كشفت شركة شاومى الصينية أنها تعمل على تقنية جديدة لتحسين كفاءة البطارية في هواتفها القادمة، وتقدم التقنية سعة أكبر بنسبة 10 % ، وتمكنت الشركة من زيادة محتوى السيليكون داخل بطاريات الهواتف المقبلة.



وبحسب موقع GSMArena فإن تقنية شاومى الجديدة لتحسين كفاءة البطارية ستستطيع توفير ما يصل إلى 100 دقيقة من من وقت التشغيل الإضافي بشحنة واحدة، حيث كما يقوم فريق من الشركة في الوقت الحالي على تطويرها ومعالجة الأخطاء الخاصة بها.



ويتزامن تحسين البطارية بنسبة 10 % مع التقنيات الحديثة الموجودة في الهواتف مثل معدلات تحديث الشاشة العالية، وتشغيل التطبيقات بشكل أسرع والتي تتطلب كفاءة عالية قد لا تغطيها سعة البطارية الأصلية.

قد يعجبك أيضا...

وقامت شاومى بتجهيز البطارية الجديدة بشريحة لقياس الوقود تعتمد على خوارزميات متقدمة تعمل على تحسين السلامة والعمر الافتراضي للخلايا حيث تراقب الشحن طوال الليل، و هذا يخفف من حالة الشحن الزائد عند توصيل الهاتف لفترة طويلة جدًا، حيث توجد أيضًا بعض أدوات التحكم في درجة الحرارة باستخدام مستشعرات إضافية.وتعمل عدد من شركات الهوتف الذكية منها شاومى على إطلاق معدل جديد لشحن الهواتف حيث سيتم الانتقال من معدل الشحن السريع 120 واط إلى معدل أسرع 150 واط، الأمر الذى سيمكن مستخدمى الهواتف من الشحن في مدة تقل عن 20 دقيقة أو أقل.