تعرف على قائمة السلع التي رفعت نسبة الصادرات 36٪ في سبتمبر

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تعرف على قائمة السلع التي رفعت نسبة الصادرات 36٪ في سبتمبر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر سبتمبر الماضي، حيث ارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 36.6٪ ، حيـث بلغـت 3.45 مليار دولار خـلال شهـر سبتمبر 2021، مقابل 2.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وعزا تقرير النشرة الشهرية ارتفاع الصادرات إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع، وأهمها الأسمدة بنسبة 90.2٪، وصادرات قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 57.0٪، بالإضافة إلى صادرات العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 31.5٪، وأيضا صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 22.6٪.

وسجلت قيمة العجز فى الميزان التجارى نحو 2.39 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، بينما كان 3.08 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت نحو 22.5٪.

المصدر: اليوم السابع

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