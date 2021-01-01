

«جوجل ايرث» يكتشف هرمًا غامضًا.. هل يوجد في مصر؟ | صور «جوجل ايرث» يكتشف هرمًا غامضًا.. هل يوجد في مصر؟ | صور

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية موضوعا عن أغرب صور ظهرت علي جوجل إيرث -الموقع المتخصص في الخرائط والمواقع الجغرافية في العالم.



وأوضحت الصحيفة أنه تم التقاط صورة تدل على وجود هرم غير محفور يرجح أن يكون في مصر ، ولكن باحث آثار أكد أن تلك المناظر التى ظهرت عبر الأقمار الصناعية ليست لهرم بل لبعض التلال المتآكلة.



وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الصورة ليست الوحيدة التي تم التقاطها لمصر بل ظهرت صورة أخري للصحراء في مصر بمشهد رائع وربما يقع هذا المشهد بالقرب من شاطىء البحر الأحمر .

وأضافت الصحيفة أنه تم التقاط صورة بها رمز ضخم في صحراء كازاخستان الشمالية وتم تشبيهها برمز الصليب المعقوف ولفتت الصحيفة إلي أنه تم رصد هذه الصورة قبل عام 2007 ويعتقد أنها تعود إلى آلاف السنين.كما تم رصد صورة يوجد بها نجم عملاق في دائرة وهو في الواقع حديقة تقع في كازاخستان.وكانت تعليقات الناس عبر الانترنت علي تلك الصورة أنها ترجع لعبادة الشيطان ولكن في الحقيقة اتضح أنها حديقة جميلة مليئة بالأشجار.



