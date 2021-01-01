نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية موضوعا عن أغرب صور ظهرت علي جوجل إيرث -الموقع المتخصص في الخرائط والمواقع الجغرافية في العالم.
وأوضحت الصحيفة أنه تم التقاط صورة تدل على وجود هرم غير محفور يرجح أن يكون في مصر ، ولكن باحث آثار أكد أن تلك المناظر التى ظهرت عبر الأقمار الصناعية ليست لهرم بل لبعض التلال المتآكلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الصورة ليست الوحيدة التي تم التقاطها لمصر بل ظهرت صورة أخري للصحراء في مصر بمشهد رائع وربما يقع هذا المشهد بالقرب من شاطىء البحر الأحمر .
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التعليقات على «جوجل ايرث» يكتشف هرمًا غامضًا.. هل يوجد في مصر؟ | صور
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