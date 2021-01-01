جوارب النايلون، أحد أنواع الجوارب التي تعشقها النساء لارتداءها على الملابس القصيرة، وفوقها «البوت الطويل أو الهاف»، مما يضفى إليهن المزيد في الأنوثة، وعلى الرغم من إنها شفافة إلا أنها تخفي كل العيوب وتعطي القدمين جمالًا ملفتًا للنظر، لكن في الوقت نفسه، يعاني الكثير من السيدات، من تمزقها على الفور، حتى إذا استخدمتها مرة واحدة، وبخاصة إذا تلامست مع أدوات حادة أو مع الأظافر الطويلة أو إذا كان مقاسها ضيقاً بالنسبة للجسم، فبرأيك هل هناك حل لذلك.
بالطبع تختلف أساليب كل سيدة عن طريقة حفاظها على ملابسها وأدواتها الخاصة، لكن الفتيات الروسيات بالتحديد، اتبعن حيلة سهلة للتخلص من تلك المشكلة المقلقة بالنسبة للعديد منهن، وهي وضع الجوارب الطويلة من نوع النايلون، في الثلاجة، وخاصة في الفريرز، قبل ارتدائها لأول مرة بعد الشراء، وفقا لموقع «hi-tech».
ويرجع تاريخ هذه العادة إلى ثمانينيات القرن المنصرم، حيث تؤدي هذه العملية إلى زيادة عمر الجوارب بمقدار النصف تقريبا، فتصبح خيوط النايلون المتواجدة في الجواريب أقوى بعد التجميد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على السر في «الفريزر».. حيلة روسية لتجنب تمزق جوارب النساء «النايلون» بسهولة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق