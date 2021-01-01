السر في «الفريزر».. حيلة روسية لتجنب تمزق جوارب النساء «النايلون» بسهولة

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صورة الخبر: السر في «الفريزر».. حيلة روسية لتجنب تمزق جوارب النساء «النايلون» بسهولة
السر في «الفريزر».. حيلة روسية لتجنب تمزق جوارب النساء «النايلون» بسهولة

جوارب النايلون، أحد أنواع الجوارب التي تعشقها النساء لارتداءها على الملابس القصيرة، وفوقها «البوت الطويل أو الهاف»، مما يضفى إليهن المزيد في الأنوثة، وعلى الرغم من إنها شفافة إلا أنها تخفي كل العيوب وتعطي القدمين جمالًا ملفتًا للنظر، لكن في الوقت نفسه، يعاني الكثير من السيدات، من تمزقها على الفور، حتى إذا استخدمتها مرة واحدة، وبخاصة إذا تلامست مع أدوات حادة أو مع الأظافر الطويلة أو إذا كان مقاسها ضيقاً بالنسبة للجسم، فبرأيك هل هناك حل لذلك.

بالطبع تختلف أساليب كل سيدة عن طريقة حفاظها على ملابسها وأدواتها الخاصة، لكن الفتيات الروسيات بالتحديد، اتبعن حيلة سهلة للتخلص من تلك المشكلة المقلقة بالنسبة للعديد منهن، وهي وضع الجوارب الطويلة من نوع النايلون، في الثلاجة، وخاصة في الفريرز، قبل ارتدائها لأول مرة بعد الشراء، وفقا لموقع «hi-tech».

ويرجع تاريخ هذه العادة إلى ثمانينيات القرن المنصرم، حيث تؤدي هذه العملية إلى زيادة عمر الجوارب بمقدار النصف تقريبا، فتصبح خيوط النايلون المتواجدة في الجواريب أقوى بعد التجميد.

وتتمتع هذه المادة الاصطناعية بخصائص فيزيائية فريدة حقًا. لذلك عند تعرضها للبرودة تصبح خيوط النايلون أقوى بما يتناسب مع طولها. ببساطة، كلما كانت خيوط النايلون أطول، كانت أقوى.

هي موضة تعشقها جميع النساء على حدّ سواء إذ إنّها تضفي إليهنّ المزيد من الرونق والأنوثة، فهي شفافة وتعطي القدمين جمالًا ملفتًا كما تخفي كل العيوب بفضل تصاميمها غير الشفافة أيضًا.

المصدر: المصرى لايت

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