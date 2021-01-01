

هل تساءلت يومًا عن سبب وجود جيب صغير في سروال الجينز؟.. تعرف على السبب هل تساءلت يومًا عن سبب وجود جيب صغير في سروال الجينز؟.. تعرف على السبب

تتغير الموضة وتختلف وتتنوع أشكال الملابس ولا أحد يسأل عن سبب تنوعها أو اختلافها عن ما قبل ، فيمكن أن يرجع السبب لاختلافها لسبب تاريخي مهم ، أو قد يمكن أن تكون مجرد جزء من التصميم فقط وهدفه التنوع .



لكن كثير من الأشخاص تتساءل عن سبب وجود الجيب الصغير على جانب سروال الجينز وهل لهذا الجيب سبب تاريخي أم أن وجوده مجرد جزء من التصميم مثل باقي الملابس والسراويل ،بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.



حيث يعود تاريخ الجيوب الصغيرة إلى عام 1890 عندما تمت خياطتها في بنطلون جينز من ماركة ليفيز، وصُممت في الأصل لحمل ساعات الجيب، ولكن اختفت هذه الفكرة فلم نعد نستخدم ساعات الجيب، لذلك يتساءل الكثير لماذا مازالت متواجدة حتى الآن .

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والحقيقة أنه تواجدت الجيوب الصغيرة على التصميم في براءة اختراع جي دبليو ديفيس من أجل "تحسين فتحات الجيب المثبتة" في 20 مايو 1873، ومع ذلك، فقد تم استخدامها لأول مرة في عام 1890 مع سراويل الجينز Lot 501، وأصبحت نموذجاً لسروال الجينز Levis 501 الذي نعرفه اليوم.ولم يتم تزويد سروال البدلة الرسمية بهذا الجيب الصغير، لأنه كان يتم الاحتفاظ بساعة الجيب في سترة الملابس الرسمية، وصُممت سترات البدلات بحيث تحتوي بالفعل على جيب مخصص لساعات الجيب، لذلك لم تكن هناك حاجة إلى جيب على السروال.ولا يزال الجينز يحتفظ بالجيب الصغير كوسيلة للحفاظ على تصميم 501 الأصلي حياً، وكان لديها نفس التصميم منذ القرن التاسع عشر، باستثناء خلال الحرب العالمية الثانية عندما اختفت الدبابيس المعدنية كوسيلة للحفاظ على المعدن من أجل المجهود الحربي، لكن هذه الدبابيس عادت بعد الحرب.ويُطلق على السراويل ذات الجيوب الصغيرة اسم "السراويل ذات الجيوب الخمسة"، لكن الجيب الصغير ليس هو الخامس في الواقع على الجينز، حيث يوجد الجيب الخامس في الواقع على الجانب الخلفي الأيسر، والذي تمت إضافته إلى بنطلون جينز Levi's 501 في عام 1901.