

"ما تاخدش الزبالة وأنت نازل".. مطورة طاقة تحذر من 7 عادات تجلب الفقر "ما تاخدش الزبالة وأنت نازل".. مطورة طاقة تحذر من 7 عادات تجلب الفقر



هناك أسباب لكل شيء في علم الطاقة وهناك تحذيرات مستمرة من بعض الأفعال التي تجلب لك الطاقة السيئة في حياتك وتجعلك تعاني من مشكلات وخيمة مثل مشكلة الفقر وقلة المال، وهذا ما أكدته الدكتورة مها العطار مطورة الطاقة في حديثها لـ "اليوم السابع" حيث قالت أنه توجد أسباب لقلة المال ويجب ألا تفعلها ولكن أولا عليك أن تعرفها حتى تبتعد عنها.



1. عدم وجود محفظة للمال:

وهذا يعني أن المال يطير باستمرار، ولا يمكن بقائه معك لأطول فترة، فلابد عليك من وضع نقودك مرتبة ومنظمة ومفرودة داخل محفظتك الخاصة.





2. مكان حفظ المال:

حذرت مطورة الطاقة من حفظ المال في مكان سيء في البيت مثل الثلاجة الفرن الحمام تحت البلاط وأمثلة كثيرة أخرى لإخفاء المال من السرقة، فلابد من وضعه في خزينة خاصة به.



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3. وقت صرف المال:صرف المال في الصباح الباكر من الأخطاء المضرة بحالتك المالية، فهذا يعني انك مستغني عن المال ومعك فائض ويجعل الحصيلة النهائية له قليلة في يدك على أخر اليوم .4. التخلص من القمامة:"خد الزبالة وانت نازل" عبارة شائعة تكررها الكثير من الزوجات على مسامع الأزواج صباحًا، إلا أن مطورة الطاقة حذرت من التخلص من القمامة صباحا وقالت إن هذا يعني فى علم الطاقة وجود فائض عن الحاجة وأنك لا تحتاج للرزق، فلابد من إخراج القمامة ليلاً وقبل النوم مباشرة .5. خياطة الملابس:تقول مطورة الطاقة إن الخياطة بالمنزل تجلب الفقر بسبب استخدام الملابس القديمة وإصلاحها، فإذا كان لابد من أصلاح شيء عليك بارساله لمتخصص في ذلك .6. تسريب الماء:تسرب الماء من سباكة البيت من اسباب تسرب المال وهدر الثروة، فإذا كان لديك مصدر للمياه تالف عليك بإصلاحه فوراً .7. الملابس المقطعة:استخدام الملابس المقطعة والقديمة خاصة الملابس الداخلية تزيد من حالة الفقر، لذا عليك بالتخلص منها فوراً .وأكدت مطورة الطاقة أنه يجب العمل بالنصائح حتي لا تجلب الفقر في حياتك ويجب عليك ان تراقب افعالك وما يحدث من حولك حتي تتجنب السيء وتعيش في سعادة وهناء.