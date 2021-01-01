

لم يلاحظها أحد.. امرأة عمرها 45 عامًا تنتحل شخصية ابنتها الطالبة لمدة عامين لم يلاحظها أحد.. امرأة عمرها 45 عامًا تنتحل شخصية ابنتها الطالبة لمدة عامين

تمكنت امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا من سرقة هوية ابنتها وخداع الجميع بأنها تبلغ من العمر 22 عامًا لمدة عامين، حيث التحقت بالجامعة وبدأت تواعد أصدقائها الذين كانوا مقتنعين بأنها في أوائل العشرينات من عمرها.



تقضي الآن السيدة التي تدعى لورا أوجليسبي عقوبة مدتها خمس سنوات خلف القضبان دون الإفراج المشروط، بعد أن اعترفت بسرقة هوية ابنتها البالغة من العمر 22 عامًا والاحتيال في الضمان الاجتماعي، بحسب موقع odditycentral.



كانت المرأة البالغة من العمر 45 عامًا قد عاشت مع ابنتها في جونزبورو، أركنساس، قبل أن تنتقل إلى ميسوري. وفي عام 2016، أصدرت بطاقة ضمان اجتماعي مزورة باسم ابنتها، واستخدمتها للحصول على رخصة قيادة.

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بعد مرور عام، التحقت المرأة أيضًا بجامعة ساوث ويست بابتيست في ميسوري، بصفتها ابنتها، وتقدمت أيضًا بطلب للحصول على قروض ومنح طلابية باسمها.استمرت المسرحية لمدة عامين، ولم يشكك أحد ذات مرة في عمر أوجليسبي، ويبدو أنها كانت مقتنعة بأنها كانت في الثانية والعشرين من عمرها.يقول جيمي بيركنز رئيس قسم شرطة ماونتن فيو: «لقد صدقها الجميع. حتى أن لديها أصدقاء يعتقدون أنها كانت في ذلك العمر: 22 عامًا وليست امرأة عمرها 45 عاما».وصفت السلطات القضية بأنها واحدة من أكثر حالات سرقة الهوية تعقيدًا وإثارة للدهشة التي عملوا عليها، مشيرة إلى أن المرأة البالغة من العمر 45 عامًا «صدقت تمامًا أنها أصغر سنًا في أوائل العشرينيات من عمرها، سواء في ملابسها أو شخصيتها».تم القبض على لورا، البالغة من العمر الآن 48 عامًا، في عام 2018، عندما اتصلت السلطات في أركنساس بقسم شرطة ماونتن فيو بحثًا عن «السيدة أوجليسبي» بتهمة ارتكاب احتيال مالي واختلاس أكثر من 25ألف دولار. .وذات ليلة، أوقفتها الشرطة في زحمة السير، بينما حاولت الفتاة البالغة من العمر 45 عامًا إنكار أنها لورا أوجليسبي، لكن بمجرد أن أظهروا لها إثبات هويتها الحقيقية، لم يكن لديها خيار سوى الاعتراف بذلك.تواجه أوجليسبي الآن عقوبة السجن، وقد أُمرت أيضًا بدفع 17521 دولارًا للجامعة، بالإضافة إلى تعويض ابنتها لورين لسرقة الهوية.