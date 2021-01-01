تمكن مقاتلو جبهة تحرير تيغراي، الأحد، من استعادة السيطرة على بلدة لاليبيلا الاستراتيجية، في أحدث تطورات القتال بين الجبهة والحكومة الإثيوبية الاتحادية في أديس أبابا.
وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن شهود عيان، بأن مسلحي تيغراي استعادوا السيطرة على المدينة التاريخية المدرجة على قائمة التراث العالمي، بعد أسبوعين فقط من سيطرة القوات الحكومية وحلفائها عليها.
وتقع بلدة لاليبيلا في منطقة أمهرة شمالي إثيوبيا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على معارك إثيوبيا.. المدينة التاريخية بقبضة "جبهة تيغراي"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق