أصدرت وازرة الخارجية السودانية، الأحد، بيانا ردت فيه على الاتهامات التي ساقتها وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية ضد الخرطوم على خلفية الحرب بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير تيغراي.
وذكرت الخارجية السودانية في بيانها: "تابعت وزارة خارجية جمهورية السودان بمزيد من الدهشة والاستغراب الخبر الذي نشرته وكالة فانا الإذاعية الحكومية الأثيوبية بتاريخ 9 ديسمبر 2021م والذي اتهمت فيه السودان بدعم جبهة تحرير تيغراي".
وأضاف البيان أن الوكالة "ادعت قيام السودان بإيواء وتدريب عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لمواجهة قوات الحكومة الإثيوبية".
وأكدت الخارجية السودانية أن "هذه الادعاءات جزافية ومنافية للحقيقة".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على السودان يعلق على "الاتهامات الإثيوبية".. ويوجه رسالة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق