السودان يعلق على "الاتهامات الإثيوبية".. ويوجه رسالة



السودان يعلق على "الاتهامات الإثيوبية" السودان يعلق على "الاتهامات الإثيوبية"

أصدرت وازرة الخارجية السودانية، الأحد، بيانا ردت فيه على الاتهامات التي ساقتها وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية ضد الخرطوم على خلفية الحرب بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير تيغراي.



وذكرت الخارجية السودانية في بيانها: "تابعت وزارة خارجية جمهورية السودان بمزيد من الدهشة والاستغراب الخبر الذي نشرته وكالة فانا الإذاعية الحكومية الأثيوبية بتاريخ 9 ديسمبر 2021م والذي اتهمت فيه السودان بدعم جبهة تحرير تيغراي".



وأضاف البيان أن الوكالة "ادعت قيام السودان بإيواء وتدريب عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لمواجهة قوات الحكومة الإثيوبية".

وأكدت الخارجية السودانية أن "هذه الادعاءات جزافية ومنافية للحقيقة".

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وشددت على "التزام السودان التام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأن ما أوردته وكالة فانا لا أساس له من الصحة مطلقا".ودعت الخارجية السودانية إثيوبيا إلى الكف عن اتهام السودان باتخاذ مواقف وممارسات عدوانية لا يسندها دليل على أرض الواقع".وتابعت: "وتود أن تؤكد أن السودان يسيطر على كافة أراضيه وحدوده المعترف بها دولياً مع الجارة أثيوبيا، ولم ولن يسمح مطلقا باستخدامها لأي عدوان".وكانت إديس أبابا اتهمت السودان 4 مرات على الأقل في الأشهر الأخيرة بدع جبهة تحرير تيغراي، وهو ما نفته الخرطوم مؤكدة أنها لا تتدخل في شؤون إثيوبيا التي تشهد حربا منذ أكثر من عام.