إحالة رجل أعمال و"نائب الجن والعفاريت" للمحاكمة



رجل الأعمال المصري، حسن راتب رجل الأعمال المصري، حسن راتب

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، الأحد، إحالة رجل الأعمال المصري، حسن راتب، والنائب البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت لمحكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميّا بـ"الآثار الكبرى".



وكانت مديرية أمن القاهرة والجيزة قد نجحت في القبض على راتب بتهمة تمويل تشكيل عصابي يتزعمّه حسانين للتنقيب عن الآثار، في 29 يونيو الماضي.



وكشفت التحقيقات أنَّ راتب وقع عقد شراكة مع "نائب الجن والعفاريت" عام 2013 بدعوى شراكة استثمارية وتجارية.

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وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة المصرية قد جدد في 4 نوفمبر الماضي حبس رجل الأعمال حسن راتب 45 يوما على ذمة التحقيقات.ووجهت النيابة العامة المصرية لراتب تهمة تمويل تشكيل عصابي بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.وواجهت النيابة راتب باعترافات النائب السابق علاء حسانين وتضمنت أن راتب موَّله ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار.وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدَّمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار.التحقيقات أكدت اعترافات شقيق علاء حسانين بتورط رجل الأعمال المصري في دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.‫وأكدت التحريات قيام المتهمين بالتنقيب في عدة محافظات من بينها القاهرة والجيزة وتجميع القطع الأثرية داخل أحد المخازن، تمهيدا لبيعها وتهريبها خارج البلاد.على الفور تم تشكيل فرق بحث مكبرة لكشف الملابسات وملاحقة المتهمين وبالعرض على النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار المتهمين فى الواقعة وإعداد مأمورية أمنية داهمت أوكار المتهمين، وعثرت على كمية كبيرة من القطع الأثرية تقدر بنحو 201 قطعة.