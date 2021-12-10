علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

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كارلوس كيروش


قال علاء نبيل، مدرب منتخب مصر الأسبق، إن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، سيجد صعوبة بالغة في اختيار عناصر المنتخب بالفترة المقبلة، نظرا لكثرة اللاعبين الجاهزين.

وأضاف علاء نبيل، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش"، المذاع علي قناة "صدي البلد"، لا أتوقع استمرار أحمد ياسين مع المنتخب واللاعب يحتاج لمزيد من الوقت، بينما أتوقع استمرار عمر كمال خاصة أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز.

وتابع: حسين فيصل مكانه زحمة ولا أتوقع استمراره بشكل منتظم مع المنتخب، وأتحدي أن يستمر مروان داود مع الفراعنة بعد بطولة كأس العرب.

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لماذا دائما بدايتنا سيئة
وأكمل: لأول مرة أشاهد كارلوس كيروش، بيتشاور مع مساعديه في الجهاز الفني، موجها سؤال لكيروش، لماذا دائما بدايتنا سيئة.

ووجه رسالة لمروان حمدي، قائلا: أنت مهاجم منتخب مصر وعليك أن تتقبل الانتقاد، وحاول أن تثبت جدارتك باللعب في هذا المركز.

وأردف: أتمنى ألا يقترن مروان حمدي باسم مروان محسن وأن يخرج من هذه الدائرة، التي لم يوفق فيها مهاجم الأهلي السابق.

وأختتم: كيروش تسبب في أزمتين مع منتخب مصر الأولى في لقاء أنجولا، والثانية في لقاء اليوم ضد الأردن، ولابد للجبلاية أن تتدخل في أزمات الجهاز الفني لمنتخب مصر.

المصدر: elbalad

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