قال علاء نبيل، مدرب منتخب مصر الأسبق، إن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، سيجد صعوبة بالغة في اختيار عناصر المنتخب بالفترة المقبلة، نظرا لكثرة اللاعبين الجاهزين.
وأضاف علاء نبيل، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش"، المذاع علي قناة "صدي البلد"، لا أتوقع استمرار أحمد ياسين مع المنتخب واللاعب يحتاج لمزيد من الوقت، بينما أتوقع استمرار عمر كمال خاصة أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز.
وتابع: حسين فيصل مكانه زحمة ولا أتوقع استمراره بشكل منتظم مع المنتخب، وأتحدي أن يستمر مروان داود مع الفراعنة بعد بطولة كأس العرب.
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التعليقات على علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه
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