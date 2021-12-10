الكاف يتبرأ من ورطة الأهلي فى كأس العالم للأندية

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أكد مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ الكاف ” أن موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية نهائي وغير قابل لأى تطوير خلال الفترة المقبلة.



مواعيد بطولة كأس الأمم الإفريقية

وأعلن الاتحاد الإفريقى "الكاف"، في بيان رسمي، مواعيد مسابقة الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون وتقرر إقامتها بشكل رسمى خلال الفترة من 9 يناير و6 فبراير المقبل، وهو ما يتعارض بشكل كامل مع مواعيد إقامة كأس العالم للأندية.



وحدد الاتحاد الدولى، إقامة منافسات كأس العالم للأندية فى نسختها المقبلة خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير من العام القادم، وهو ما وضع الأهلي فى ورطة حقيقية نتيجة انشغال نجومه سواء المحليين أو المحترفين بخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية مع منتخباتهم الوطنية.

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وقال المصدر إن الكاف ليس طرفا فى أزمة النادي الأهلي مع الفيفا، مشيرا إلى أن بطولة الأمم الإفريقية الجميع يعلم مواعيدها منذ عدة أشهر ومواعيدها ثابتة مؤكدا أن الكاف يدعم الأهلي بقوة ، كونه ممثلا للقارة السمراء فى المسابقة العالمية.ويشير استمرار هذه الأزمة إلى أن الأهلي مهدد بفقدان عدد من لاعبيه الأساسيين المميزين فى كأس العالم للأندية المقبلة، فى حال استمرار هذه المواعيد المحددة من الفيفا مثل حارسه الأبرز محمد الشناوى ومحمد مجدى أفشة ومحمد شريف وعمرو السولية وحمدى فتحى وأكرم توفيق ومحترفيه المالى أليو ديانج والتونسي علي معلول.مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأنديةويلعب الأهلي فى كأس العالم للأندية ممثلا عن القارة الإفريقية بعد تتويجه بمسابقة دورى أبطال إفريقيا عقب التغلب على كايزر تشيفز الجنوب إفريقى فى المباراة النهائية.وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانا رسميا ، أكد خلاله إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبلين، في موعدها.وشدد الكاف على بدء العد التنازلي لإنطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلاً، "في غضون 30 يومًا ستهتز إفريقيا والعالم بأسره على إيقاع المشهد الذي يقدمه أفضل لاعبي كرة القدم من القارة، سيعود جميع أكبر نجوم إفريقيا الذين شاركوا في بطولات الأندية الأفريقية أو الآسيوية أو الأوروبية الكبرى إلى وطنهم ليقاتلوا من أجل التفوق في الكاميرون من أجل بطولة كأس الأمم الأفريقية".وأضاف الاتحاد الافريقي في بيانه :"في النسخة 33 من أكبر حدث على الأراضي الأفريقية ، يعود كأس الأمم الأفريقية إلى بلد أساطير مثل روجيه ميلا وصامويل إيتو وباتريك مبوما لأول مرة منذ عام 1972، للمرة الثانية ، سيشارك 24 فريقًا ويقاتلون من أجل الكأس".