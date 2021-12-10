حقيقة صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي وموقف الحارس محمد صبحي



الإعلامي أحمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة تعاقد النادي الأهلي مع صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي إضافة إلى موقف محمد صبحي حارس مرمى فريق فاركو.



قال الإعلامي أحمد شوبير عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لا صفقات شتوية في الأهلي ومحمد صبحي علي وشك العودة للزمالك مع بداية الموسم الجديد.



وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا بدنيا وفنيا قويا للحراس قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

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وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، حارس مرمى فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٣، تدريبات بدنية وفنية بالكرة بشكل مكثف لمدة نصف ساعة قبل انطلاق المران الجماعي.واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ وذلك استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي؛ للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي.وكشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن اتفاقه مع ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، على عقد اجتماع مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بمقر النادي بالجزيرة.وقال الخطيب إن هذا الاجتماع يأتي في إطار بدء مرحلة التعارف والتعاون مع الجهاز الفني للفريق الأول، وبحث الترتيبات الخاصة بالمرحلة القادمة، واحتياجات الفريق التي تساعده على خوض التحديات المنتظرة سواء على المستويين المحلي، أو القاري.يحضر الاجتماع حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للمشاركة في مناقشة آلية العمل وكيفية التواصل، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها ياسين منصور مع مسئولي الفريق الأول. بينما كانت هناك لقاءات سابقة جرت من قبل مع ممثلي شركة كرة القدم مع جميع قطاعات كرة القدم، في إطار التعرف على أسلوب العمل وآلياته، تمهيدًا لاستلام القائمين على الشركة مسئولية القطاع بأكمله.وحرص محمود الخطيب طوال الفترة الماضية على إطلاع ياسين منصور ومسئولي شركة الأهلي لكرة القدم على كافة الأمور الخاصة بقطاع الكرة، وتم الاتفاق على عقد عدة جلسات تحضيرية وتنسيقية يتبعها استلام المهمة، والتواصل المباشر مع مديري الأجهزة؛ سواء في الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو الأكاديمية.