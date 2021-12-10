لا يستبعد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك رحيل محمد صبحي، المعار من النادي لفاركو، إلى ناد آخر مستقبلا.
وقال يوسف عبر قناة أون تايم سبورتس:"صبحي سينتقل إلى فريق آخر، لأن هناك بند إعادة بيع في عقده، وهذا خطأ".
وواصل نجم مصر والزمالك السابق "قد ينتقل لبيراميدز أو الأهلي. فاركو هو صاحب قرار بيعه، مقابل 20 مليون جنيه".
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التعليقات على بالفيديو إسماعيل يوسف: محمد صبحي قد ينتقل لـ الأهلي أو بيراميدز
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