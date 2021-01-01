للتخلص من الكرش.. طريقة تعيد البطن لوضعها الطبيعي

صرح الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، وصاحب مبادرة "صحتك أحلى بدون سمنة"، بأن ظهور الكرش عند الرجال والنساء معا من أكثر المشاكل المنتشرة في الوقت الحالي، فهى تؤثر على الشخص بشكل كبير ولكن بالسلب، كما أن مشكلة الكرش تعيق صاحبها فى كثير من الأمور وكذلك تؤثر على حالته النفسية والصحية، مما يفكر الكثيرين فى إجراء عملية شد البطن للتخلص الدهون الزائدة.
وقال الدكتور محمد الفولى أستاذ جراحات السمنة وتكميم المعدة، إن دهون البطن تؤثر على كل الأعضاء الموجودة فيها مثل الكبد، بالإضافة إلى أنها تؤثر على القلب والرئتين وقد تؤدي لصعوبة في التنفس وهي مشكلة شائعة عند كلا الجنسين رجالا ونساء.
وتابع الدكتور محمد الفولى تهدف عملية شد البطن إلى إعادة شكل جراحة البطن لوضعها الطبيعي من خلال عملية شفط الدهون الزائدة والترهلات والزوائد الجلدية واستعادة شكل عضلات البطن للحصول على بطن مشدود، بالإضافة إلى ذلك يمكن عن طريق عملية شد البطن تعديل انتفاخ أو جراحة شد البطن الذي لا يتأثر مع ممارسة التمارين الرياضية أو الحمية الغذائية وعلاج تمدد الجلد بعد الحمل والولادة.
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