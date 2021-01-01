لطلاب جامعة حلوان ... طريقة سداد المصروفات الدراسية



جامعة حلوان جامعة حلوان



فعَّلت جامعة حلوان، عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية.



وفي ظل أزمة فيروس كورونا، ولضرورة سداد مصروفات العام الدراسى للطلاب نوضح طرق وكيفية سداد المصروفات إلكترونيا.



١- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل منهم.

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50 عاما على إنشاء فريق أتيليه المسرح بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان٢- يمكن التوجه لاحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك .٣- يمكن السداد عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه .جدير بالذكر أنه قد انطلق اليوم فى كلية التربية الفنية بجامعة حلوان "ملتقي التوظيف الثاني لطلاب الكلية"، ويقام الملتقى تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، وتحت إشراف الدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور إلهامي صباح مدير وحدة الخريجين وفريق عمل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة الخريجين من المتطوعينبهدف توفير فرص عمل مميزة للطلاب، ويقام الملتقي بحضور مجموعة من المؤسسات والشركات والمدارس واصحاب المشاريع والمهتمين بتعيين خريجي كلية التربية الفنية وذلك في إطار التعاون المجتمعي لإتاحة فرص العمل والتدريب وإعداد وتشجيع الطالب المبدع أن يكون مفيدا ومنتجا من خلال مد الطالب والخريج بالخبرات