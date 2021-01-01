خالد الجندي: من غير اللائق والأخلاق أن يتلصص أحد على الناس ويقوم بتصويرهم



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي



قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك قوانين مشددة وافقت عليها البرلمانات الأوروبية تمنع المرأة المسلمة من ارتداء ما تشاء، ورغم ذلك لم نجد أي اعتراض ممن ينادون بالحرية الشخصية.



وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي ، أن الدولة المصرية دولة قانون وليس دولة فتاوى، وروى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"، مضيفاً:"وتغيير المنكر أمر واجب على كافة الأمة الإسلامية ولكن تطبيق القانون يقع على عاتق ولى الأمر وأصحاب السلطة وليس بيد الأشخاص العاديين".





وأكد أنه من غير اللائق والأخلاق أن يتلصص أحد على أحد أو يقوم بتصويره ومن ثم نشر ذلك ولكن إذا كان هذا من أجل إيصاله للسلطات المختصة لا شيء فيه".



وكانت قد ظهرت أوكرانية عارية في أحد شوارع منطقة التجمع الخامس بالقاهرة وتم القبض عليها، وتم توجيه لها اتهام بنشر الفسق والفجور.

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وفي حلقة سابقة قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن التفاضل ما بين الناس في الأمور الدنيوية أصبح واسعًا بصورة كبيرة سواء في المنزل أو الذرية أو السيارة.وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، ، أن العرب الاوائل كانوا متقاربين إلى حد كبير، معقبًا: "أكبر واحد فيهم عنده جمل، ومكنش في تفاوت كبير بينهم إلا في حالة واحدة فقط إلا وهي العلم والقراءة والكتابة".وأضاف أنه تحدث سابقًا بأنه قبطي، فقام البعض بسبه مدعيًا بأنه يشبه نفسه بغير المسلمين، معقبًا: " المصري هو قبطي، والقبطي يعني مصري، في ناس دخلت على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت يا أخي حرام عليك، أنت بتشبه نفسك بغير المسلمين، انت معندكش دين، لو هو سأل كان أحسن ليا وليه".